Martha Debayle es acusada de plagiar marcas de ropa mexicanas

Martha Debayle es una de las locutoras que ha sabido posicionarse en el mercado mexicano en el ámbito de la radio y televisión, pero desde hace algún tiempo la también empresaria ha decidido incursionar en el mundo de la moda y estética.

En mayo lanzó su línea de cosméticos que fue mal recibida por el público debido a los altos costos que tenían. Ahora fue acusada de plagiar un diseño y venderlo como parte de su línea de ropa.

La página de Instagram “What the fffake”, compartió el testimonio de una diseñadora que se puso en contacto con ellos y le contó que Martha Debayle se había apropiado de un diseño que ella había presentado hace 3 años en el MBFWMx.

“Quisiera reportar que Martha Debayle ha plagiado uno de mis diseños y los está vendiendo en su marca…”, empieza el comunicado. “Los pantalones de ella son un claro knock off de los que yo diseñé, solo cambian las telas de pésima calidad con las que decidieron hacerlos”.

“Yo presenté en el MBFWMx hace 3 años y esas fotos están en internet y en el archivo de dicha plataforma, por lo tanto, no se me hace una idea solo de mi cabeza que lo plagió porque efectivamente ella y su equipo de diseño, bien pudieron ver fotos de mi diseño”, le relató la diseñadora a la página.

En el comunicado “What the fffake” aclara que la usuaria es @gabby_gh y su perfil ya no se encuentra activo en Instagram. “Pienso que uno no presenta ahí nada más para que marcas mexicanas más grandes y personas con más poder se aprovechen y copien”, acusó la usuaria.

Hasta los momentos, Martha Debayle ha permanecido en silencio y no ha respondido a la denuncia.