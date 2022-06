Britney Spears arremete contra su hermano y le deja en claro por qué no los invitó a la boda

Recientemente, Britney Spears se casó con su novio desde hace años, Sam Asghari, viviendo un momento de felicidad a la que acudieron muchas famosas como Madonna y Selena Gómez.

Pero ningún miembro de su familia directa fue invitado a la celebración. Sin embargo, su hermano Bryan, comentó en una entrevista que sí había recibido una invitación pero que no asistiría a la boda ya que era el mismo día que la graduación de su hija.

Además, afirmó que eso pasó porque su hermana era una adulta tan incompetente que no era “capaz de hacer una reserva ni para ir a cenar”. Pero Britney se encargó de desmentir este hecho.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Toxic” dejó muy en claro que ni su hermano, ni el resto de su familia, fueron invitados a su boda. “Durante los 13 años que estuve bajo la tutela paterna me hicieron un test antidrogas tres veces a la semana. Y eso que a mí no me gusta el alcohol”, recordó.

“Pero eso sí, mientras tanto tenía que escuchar que mi padre se iba a beber todos los días y que mi hermano se comía su ensalada de langosta con un whisky con Coca-Cola cada noche en Las Vegas después de mi show. ¡Y a veces antes! Él nunca me dejó probar ni siquiera un sorbo”, escribió la estrella.

Luego afirmó: “Nunca fuiste invitado a mi boda. ¿De veras crees que querría a mi hermano ahí, el mismo que me prohibió tomarme un whisky con Coca-Cola durante cuatro años?”

“Tal vez esta noche me fuerce a beber un whisky, y a mirar la luna mientras te digo: ‘¡Que te jodan!’. Por cierto, yo tengo un asistente que hace mis reservas cuando salgo a cenar. ¿O es que eso tampoco lo sabías?”, remató Britney Spears en su mensaje antes de borrarlo.