‘Mi relación es privada más no oculta’, dice Alex Hoyer al hablar de su noviazgo con Danna Paola

Alex Hoyer llegó por el pasillo del hotel, con una mochila al hombro y con una sonrisa para comenzar su promoción en Guadalajara. El joven cantante estuvo en la ciudad para hablar de su regreso a la música con el sencillo Dementes, donde demostró lo importante que son sus seguidores, al pararse cada que le solicitaban una foto.

Luego de tomarse un tiempo para desarrollar su sonido y perfeccionar su estilo como cantautor, Alex Hoyer presenta el tema que lleva por título Dementes, en donde apostó por cantarle al amor y a todas esas emociones que hacen sentir, esa adrenalina que se siente al saber de esa otra persona.

“Desde niño veo a mi papá y siempre lo vi como la primera referencia que tuve de un artista fue mi papá y él lleva más de 55 años de carrera y al día de hoy sigue trabajando y cantando, no ha tenido la necesidad de bajar de tonos sus canciones, yo he visto como se ha cuidado su voz, siempre trata de estar lo mejor posible para su público y también el prepararse, eso es algo que me ha dejado mi papá a lo largo de mi vida, no solo para la música. Yo empecé en esto como a los 13 años en realidad, antes de esto yo era deportista, yo quería ser futbolista, incluso ahí me inculcó mucho eso, la preparación”, dijo Alex al hablar de su padre Néstor Daniel Hoyer, fundador de Los Terrícolas.

Dementes es el primer tema que formará parte de su nueva producción discográfica, “la nueva canción que estoy promocionando es la primera canción de un disco que estoy preparando que ya está casi listo, estamos en los toques finales pero a lo que iba es que, este disco que estoy armando ha sido un proceso también de ocho años que llevo trabajando oficialmente como cantante y sacando música. He tenido momentos en mi carrera, buenos y malos, donde me metí un poco a la actuación, pero todo me ha servido para hoy en día conocerme más como artista”, puntualizó.

Con el pop como base, el cantante y compositor busca imprimir su propio estilo, “tengo música de todo tipo, a todo le tiré, todo quise escuchar, sentir. Hoy en día si se que el pop -justo- es la base que quiero mantener, lo que me encanta también es que en el pop hay un abanico enorme de posibilidad, hay pop electrónico, pop R&B; además algo como setentero, me encanta porque creo que el pop te da eso, mientras mantengas el tipo de melodía, el tipo de letra, después lo puedes arropar con cualquier tipo de arreglo que quieras tu experimentar y te da un sonido con tintes de todo lo que elijas, eso está emocionante”.

Alex Hoyer y Danna Paola. Alex Hoyer y Danna Paola. / Foto: Instagram.

Alex Hoyer y su complicidad con Danna Paola

Alex Hoyer vive un noviazgo pleno con la cantante Danna Paola, con quien escribe canciones y se han vuelto buenos aliados de vida. Su relación se ha vuelto mediática, pero compartió cómo superan el estar constantemente bajo la mirada de todos.

“Estoy en un momento muy bueno de mi vida, gracias a Dios, en todos los aspectos, con mi familia, en salud, en el amor, en todas mis relaciones; estoy viviendo una experiencia muy bonita en el amor”. — Alex Hoyer

" No, no es fácil pero lo que nos ha ayudado muchísimo es la buena comunicación que hemos tenido hasta el momento. Creo que eso va a ser la clave para el futuro, el estar en la misma página. Me encanta porque el otro día leía un comentario con el que me identifiqué mucho, mi relación es privada más no oculta, esa es la mejor manera de describirlo, es algo que queremos cuidar, que queremos mantener privado, aunque ya se sepa. Nuestro romance no lo estamos escondiendo pero si creo que esa privacidad y esa acción de mantenerlo para nosotros es lo que nos va a ayudar a cuidarlo y mantenerlo sano.

PUBLIMETRO TV: