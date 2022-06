Gloria Estefan comparte en una entrevista que Andy García estuvo con ella en la agrupación Miami Latin Boys

Gloria Estefan forma parte del elenco de la nueva adaptación para HBO Max, del film “El padre de la novia”. Y a raíz de esto, la intérprete sostuvo una interesante entrevista con Los Angeles Time.

La cantante, a pesar de gozar de una increíble trayectoria musical, su carrera actoral no ha destacado mucho. Ha participado en varias series, pero ha hecho muy pocas películas, a pesar de que le han ofrecido papeles en numerosas producciones.

A esto respondió lo siguiente: “He sido muy selectiva, porque siento un gran respeto por la actuación, algo que, al igual que la música, inspira a la gente de diferentes formas; y para mí, como latina, es importante hacer roles que nos presenten como somos”.

Luego explicó que muchos de esos papeles que le ofrecían eran muy estereotipados, y para ella “si no es algo que vaya a abrir las mentes y los corazones, no me interesa hacerlo”, debido a que tiene una vida muy ocupada.

Entonces, su amigo Andy García le envió un mensaje y le dijo que le enviaría un guion muy especial, y quería que ella formara parte del proyecto. Cuando leyó el guion le encantó: “me iba a mandar un guion muy especial, y así fue”.

Dejando entrever que ellos eran amigos y estaban en contacto. De hecho, es conocido que Andy García llegó a tocar las percusiones en algunas presentaciones de Gloria Estefan.

Cuando se le preguntó si alguna vez habían actuado juntos, la cantante recordó cuando formaban parte de la agrupación Miami Latin Boys, que después pasó a llamarse Miami Sound Machine.

“Tocábamos en un sinfín de bodas, ‘quinces’, bar mitzvahs, eventos corporativos y todas las fiestas grandes en Miami. Al final de la noche, hacíamos un popurrí de congas cubanas originales, algunas de más de 100 años, y había un muchacho de que de pronto se subía al escenario y tocaba la percusión. No sabíamos quién era, pero era muy bueno. Era Andy, que estaba en el ‘college’. No fue hasta después que nos conocimos y nos hicimos amigos” relató Gloria Estefan con cariño.