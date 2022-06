¿Michelle Vieth tuvo una relación con Yolanda Andrade? Analizamos los hechos

Michelle Vieth se volvió el centro de algunos rumores, ya que presuntamente estuvo en una relación con Yolanda Andrade. Esto se supo porque al parecer Luis Caballero, mejor conocido como el ‘Potro’, lo dijo en “La casa de los Famosos 2″.

No obstante, no hay videos que confirmen esta declaración, o al menos de momento no han emitido ese episodio, pero al parecer se llegó a filtrar y la noticia se volvió viral en las redes sociales.

Todo empezó, supuestamente, cuando Luis ‘Potro’ Caballero soltó algunos detalles sobre su ruptura amorosa con Michelle Vieth. Y explicó el motivo que lo llevo a terminar con la reconocida actriz:

“Duramos un año casi. Se salió de control también su exmarido, psycho, la tiene amenazadísima, también mi paz mental, primero, porque yo ya estaba de ‘me van a matar’”, relató el Potro.

Después añadió que la diferencia de edad también hizo mella entre ellos, pues ella tiene 42 y él apenas va a cumplir 30. “Completamente otro canal, es otra edad, otra responsabilidad, hijos. Yo todavía no estoy para echarme ese paquete”.

Entonces, luego de eso procedió a contar que la propia Michelle Vieth le contó que ella tuvo una relación sentimental con Yolanda Andrade, y también su exmarido acabó dañando esa relación.

Por lo que durante a premiere de una película de Pixar, los medios de comunicación aprovecharon la presencia de la actriz para que confirmará o negara esos rumores.

Michelle Vieth contestó no se había enterado de lo que el Potro había dicho sobre ella: “Ni me enteré corazón, la verdad es que ahorita estoy muy enfocada a conducir… Estoy muy contenta porque vamos a debutar en el cine y es algo que le hacía falta a mi carrera”.