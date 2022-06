“La Academia 20 años”: qué cantarán los alumnos en la segunda semana

Los 16 alumnos de la competencia de canto “La Academia 20 años”, van camino al segundo gran concierto con el que esperan emocionar al público. Tras una semana de intensos ensayos, los jóvenes regresan al escenario y se someterán a las críticas del estricto jurado integrado por Horacio Villalobos, Lola Cortés, Ana Bárbara y Arturo López Gavito.

Entre los concursantes de esta edición especial se incluyen Emilio, Fernanda, Santiago, Alejandra, Esmeralda, Zunio, Casia, Andrés, Mariana, Nelson, Isabela, Roberto, Carlos, Mar, Jackie, Eduardo, Andrea y Rubí, quien se hizo conocida por viralizar la celebración de sus 15 años.

Este sábado 18 de junio los académicos se presentarán en duetos y tríos. Emilio y Jackie interpretarán “Un buen perdedor”; Alejandra y Zunio cantarán “Cómo pagarte”; Mariana y Nelson les fue asignado el tema “Felices los cuatro” popularizado por Maluma. Aunque en duetos, los concursantes interpretarán su parte de la canción en géneros distintos, a excepción de algunas parejas.

Andrés y Casia interpretarán “Vive” de Kabah; Alejandra y Eduardo el tema “Tú”; Isabela y Santiago cantarán “No sé tú”; mientras al trío integrado por Esmeralda, Mar y Rubí le tocó la canción “Bésame mucho”, según las asignaciones del director Alexander Acha.

Durante la preparación de esta semana, el director anunció varias novedades a los concursantes. “El público no está contento con ustedes por las faltas de disciplinas que han tenido y de respeto; se les dijo que no se metiera a los cuartos de otros, se le leyó el reglamento, no intrigar, no decir malas palabras... Acabo de tener una junta y el público se está quejando de ustedes, no son nada todavía, no se la crean, tienen que ganarse un lugar, la credibilidad, tienen que ganarse el respeto del público”.

Acha expresó su enojo y anunció que este sábado habrá un segundo eliminado, además del expulsado de la gala dominical. “A ver si se la toman en serio, se han portado mal. Quiero que vengan bien vestidos, además de que esta es la ´semana militar´. Si les cayera bien, mal o fatal porque me ponga estricto, no me importa, yo lo que quiero es que ustedes salgan de aquí y sean unos artistas”.

Ha sido una semana llena de tensiones y conflictos. La juez de hierro, Lola Cortés, apuntó contra la exacadémica Toñita quien lanzó críticas a la bailarina a quien pidió no subestimar a los cantantes de ferias. “Yo canté en las ferias del pueblo, dónde creen que empecé, cuántos años creen que llevo en esto. Por favor, primero le pido a Toña que se eduque, que se cultive y que vea de dónde vengo”.