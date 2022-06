Los memes que ha dejado Survivor México 2022

La adrenalina protagoniza el reality show de Azteca Uno, Survivor México, uno de los programas más populares de la pantalla mexicana. Los diversos retos mentales y físicos que deben cumplir sus participantes también generan conflictos y rivalidades que mantienen en vilo a los fanáticos.

Apenas en el primer capítulo de la nueva temporada surgieron riñas entre los Halcones y Jaguares. Sus protagonistas, Javier Cierani y Gabo Cuevas, del programa televisivo “Venga la alegría”, quien intercambiaron dimes y diretes durante la primera prueba para la obtención de fuego. Un segundo reto enfrentó a los concursantes para obtener suministros como arroz.

“Es un trepador, es un rata de laboratorio”, expresó Cierani contra Cuevas a quien acusó de haber empujado por el cuello a uno de los integrantes de Halcones. Durante la primera gala se escucharon acusaciones y ofensas. “Yo no escucho basura” y “Yo no me cuido el manicure para tirarme como un guerrero”, reaccionó Cuevas.

Los seguidores del programa han reaccionado a los diversos sucesos con críticas pero también con mucho humor y divertidos memes que se han viralizado en las redes sociales. Otros se burlaron de las expresiones de Warrior también aludieron a Catalina quien, junto a Ceriani, fue considerada una de las más débiles por el voto de sus compañeros.

Warrior: Kenta, quien es el integrante más débil de la tribu?

Kenta: Yo

Mi cara: #SurvivorMéxico pic.twitter.com/uruuZaPQl6 — AdrianB 👀🇲🇽 (@Belmondo00) June 16, 2022

los sobrevivientes de esta temporada LEÓN SOBREVIVIENTE #SurvivorMexico pic.twitter.com/ip8DyZCQX5 — itzel (@azulmxx) June 16, 2022

La primera eliminada de la tercera temporada de Survivor México es Salime Sadek, quien junto a Javier Ceriani de equipo de los Halcones, debió ir a la prueba de eliminación. Esta no fue superada ya que su torre de cubos de madera fue la primera en caer. El reto basado en equilibrio resistencia fue otro momento de tensión entre los equipos rivales.

“Yo siempre he dicho, y lo tengo muy presente, que todo pasa por algo, a lo mejor este era mi momento, a lo mejor no. Gracias a ustedes Halcones que fueron mi equipo por todo el apoyo siempre, éxito en todo lo que viene”, expresó la exconcursante antes de abrazar por última vez a los aspirantes.