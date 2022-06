The 1975 anuncia Part Of The Band y se alistan para su presentación en Corona Capital 2022

The 1975 anuncia Part Of The Band y se alistan para su presentación en Corona Capital. / Foto: Getty Images (Jeff Spicer/Getty Images)

La banda británica The 1975 integrada por Matty Healy, Adam Hann, Ross MacDonald y George Daniel, dieron a conocer su próximo lanzamiento, el cual se titula ‘Part Of The Band’ y verá la luz el 7 de julio. Cabe recalcar, que aún no se ha revelado si se trata de un sencillo o un material discográfico.

The 1975 anuncia Part Of The Band y se alistan para su presentación en Corona Capital. / Foto: Getty Images (Tim P. Whitby/Getty Images)

Fue el pasado primero de junio, que la agrupación confirmó su tan esperado regreso, y lo hicieron de la mejor manera, compartieron una foto de los cuatro miembros y agregaron la descripción “Tu nuevo álbum. Tu nueva era. Tus viejos amigos. The 1975″. Por otro lado, Matthew Healy, agregó lo siguiente “Hola chicos. Los extrañé. The 1975 está de regreso”.

Your new album. Your new era. Your old friends.

The 1975https://t.co/Tk3FMU5HLb pic.twitter.com/hY5kCLK2e5 — The 1975 (@the1975) June 1, 2022

The 1975 anuncia su próximo lanzamiento ‘Part Of The Band’

Pero tan solo, 12 días más tarde, el 13 de junio, se compartió una fotografía en blanco y negro del vocalista Matty Healy y agregaron “‘Part Of The Band’, 7 de julio”, con lo que se dio a conocer el nombre del próximo proyecto de los intérpretes de Somebody Else.

The 1975 - Part Of The Band. 7 Julyhttps://t.co/tmjlHBzB3r pic.twitter.com/5YvJQ6KSgI — The 1975 (@the1975) June 13, 2022

The 1975 se alista para su presentación en Corona Capital 2022

A la par, se reveló el cartel oficial para la edición de este año del Corona Capital, la cual tomará lugar los días 18, 19 y 20 de noviembre desde la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez y para sorpresa de todos, The 1975 se encuentra entres los headliners, por lo tanto, regresarán a tierras mexicanas el domingo 20 de noviembre con un show completamente renovado.

Cartel oficial Corona Capital 2022. / Foto: Twitter

Cabe recalcar, que The 1975 ha pisado la CDMX en tres ocasiones, la primera vez fue el 5 de octubre de 2016, seguido el 9 de abril de 2017 y por último, el 17 de marzo de 2019, mediante el festival Vive Latino. Se espera que la banda visite Guadalajara y Monterrey donde ofrecerían un par de conciertos en solitario, tal y como sucedió en el año antes mencionado.