LLane estrena su nuevo material discográfico Fino

El cantante colombiano Llane presenta su más reciente material discográfico titulado ‘Fino’ “Este nombre salió en mi primera canción como solista que se llama ‘Más de ti’, al final del tema digo ‘Fino’ porque quería llevar las cosas a otro nivel, siempre estoy en busca de esa excelencia, trato de hacer lo mejor para sentir que di lo mejor de mí”.

Llane compartió que se pone en manos de Dios porque él se encarga de hacer las cosas y simplemente trata de disfrutar “Mi mente es muy abierta, creo en Dios y me ha dado muchas herramientas pero también creo en el trabajo y la meditación, a mí me llegó en un momento que lo necesitaba, y hoy en día soy muy agradecido, me hizo ver la vida de otra manera”.

Asimismo, el colombiano reveló que cuando se le presenta una oportunidad, no la desaprovecha “En la pandemia, cuando la situación estaba difícil, yo me iba a la calle a trabajar, donde se me daba la oportunidad hay que disfrutar la vida y aprovechar cada momento, y siempre que regresaba a casa agradecía por seguir vivo”.

LLane estrena su nuevo material discográfico titulado 'Fino'. / Foto: Twitter

Llane compartió como nació su amor por la música y reveló que su artista favorito es Michael Jackson e incluso tiene tatuados los pies del cantante y fue su primer tatuaje “Lo que el me mostró fue muy mágico, fue el primer referente en mi carrera, recuerdo aprendiendo a hacer el ‘Moonwalk’, bailando como él, siempre he creído que uno debe de retroceder en el tiempo y ver lo que hacía cuando era niño porque eso es lo que se debe hacer cuando es grande”.

De este material discográfico, se desprende el sencillo principal ‘Fino’ en colaboración con Danny Ocean “Yo le mostré el álbum y esa canción fue la que más le gustó, Danny es muy perfeccionista y se subió al tema, en el video se ve la química”. Asimismo, señaló que Ocean es muy auténtico y es de esos amigos que le gustaría tener por el resto de su vida “Me recuerda que cada uno de nosotros tiene una identidad y él tiene eso, por eso conecta tanto con la gente”.

Fue con Piso 21 que Llane se dio cuenta que tres personas más veían el mundo como él lo hacía “Me di cuenta que ellos me podían ayudar a hacer mis sueños realidad y todos estábamos en la misma sintonía, yo solo no hubiera podido en ese momento, creímos en nosotros y logramos grandes cosas”.

Llane reveló que con la popularidad, hay una gran responsabilidad detrás porque cada acción, palabra o frase, repercute en las personas “Yo siento que uno no llega allá porque si, uno tiene una posibilidad de trascender y llevar un mensaje a otro nivel, si ellos me ven así y lloran y se emocionan pues increíble, porque antes yo estaba de ese lado y si una persona me ve a mí y eso la ayuda a inspirarse para cumplir sus sueños, es el mejor sentimiento”.

Estamos de lanzamiento 🤘🏻🔥 #FINO mi nuevo álbum 🔜 16 de junio pic.twitter.com/CoJ8XXPtap — LLANE (@Llane) June 12, 2022

