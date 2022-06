Alessandra Rosaldo responde a predicción de divorcio de Mhoni Vidente

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se han convertido en los últimos años una de las parejas más queridas de la industria artística. Incluso, pese a los rumores de separación que han tenido que enfrentar han demostrado tener una fuerte y sólida relación.

Sin embargo, de acuerdo a las predicciones de la famosa astróloga Mhoni Vidente, los esposos podrían ponerle punto final a su matrimonio.

Según la revelación de la vidente, Eugenio Derbez está enfocado plenamente en su carrera, lo que podría causar conflictos con Alessandra Rosaldo –su esposa-. Por otro lado, mencionó que una rubia con la que el actor compartió escenas podría ser la manzana de la discordia entre los esposos.

La cantante de 50 años no dudó en romper el silencio ante las cámaras de Al Rojo Vivo y manifestar su postura ante el controversial comentario de Mhoni Vidente.

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo sobre la predicción de Mhoni Vidente?

La también actriz aseguró que la astróloga cubana ha “predicho” varias situaciones que finalmente no ocurren. Según mencionó la esposa de Eugenio Derbez, todo el caos que reseñan sobre su matrimonio a través de los medios de comunicación no existe.

“Ay, Mhoni Vidente ha dicho tantas veces tantas cosas, pero justo lo mencionábamos hace rato. Todo eso que dicen allá afuera, no existe. La realidad es la que vivimos nosotros día a día y pues ya nos reímos, Y muchas de las cosas ni siquiera me entero porque no estamos todo el día ‘a ver qué dijeron’, jamás”, aseguró Rosaldo.

En víspera de sus 10 años de casados, Alessandra Rosaldo desmintió las especulaciones de la supuesta crisis marital que enfrenta, una respuesta que alegró a muchos de los que siguen los pasos de la famosa pareja de artistas.

A pesar de las múltiples relaciones fallidas, Eugenio Derbez ha fomentado la unión entre Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, pese a ser hijos de distintos matrimonios.

