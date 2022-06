Andrea Legarreta y sus hijas celebraron el Día del Padre con tiernos mensajes

Muchos famosos les dedicaron palabras de amor a sus progenitores en conmemoración del Día del Padre, por lo que Andrea Legarreta y sus hijas, Mía y Nina Rubín, también aprovecharon la ocasión para felicitar a los suyos.

Con una foto de ella junto a su padre, Juan Legarreta, e hijas, Andrea Legarreta redactó un largo y sentido mensaje:

“Porque con tu amor a la vida, me contagias y me impulsas a seguir adelante en todo momento. Gracias porque con sólo una mirada de tus ojitos de cielo me haces sentir tu inmenso amor. Te amo hasta el infinito y le doy gracias a Dios por tenerte conmigo. Siempre juntos. Más allá de la vida misma… ¡Feliz día del padre! Dios te bendiga siempre.”

Y le agradeció también por ser un buen abuelo para sus hijas. Además, en otra publicación felicitó a su esposo, Erik Rubín, con un tierno mensaje: “Ayer, hoy y siempre… GRACIAS mi Peloncito… Jamás me cansaré de dar gracias a Dios porque tú eres el papá de nuestras hijas. Por tu compromiso y amor desde antes que nacieran y desde su dulce llegada hasta el día de hoy…”

Asimismo, Nina Rubín, de 15 años, felicitó a su papá posteando una vieja fotografía de ellos junto a las siguientes palabras: “¿Qué te puedo decir? Eres mi amor y mi inspiración, cuando te veo en el escenario tengo ganas de gritar a todo el mundo ‘¡Ese es mi papá!’... Te amo, feliz día del padre.”

Por su parte, Mía Rubín, empezó a postear varias fotografías de ella con su padre en los stories de Instagram y le escribió “Feliz día al mejor papá del mundo”.