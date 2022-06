¡Fuera Niurka!: Internautas piden “voto masivo” para expulsarla de la Casa de los Famosos

Este lunes se define una nueva eliminación en el reality La Casa de los Famosos, transmitido por Telemundo. Lewis Mendoza, Daniella Navarro, Salvador Zerboni y Niurka Marcos están en la mira del público, pero la vedette cubana de 55 años es la que más concentra los comentarios en redes sociales debido a su personalidad irreverente.

Los comentarios que piden la salida de Niurka no paran: “Fuera Niurka”, “Voto masivo para sacar a Niurka”, “Fuera Niurka chao, hasta luego, que te vaya bien…”, “Fuera Niurka!!! ¡Vamos votos masivos!”.

“Fuera Niurka por problemática, SEÑORA CÁLMESE YA”, “Fuera Niurka que vemos más guerra, no más dictadura, no más hipocresía, no más burla, no más prepotencia.....”, “Estamos votando la mayoría por Niurka ,así que unidos sí se puede,lo hicimos con Gabriela Spanic, así que con Niurka igual”.

Para muchos seguidores de la Casa de los Famosos la bailarina Niurka Marcos es un punto de intriga dentro del reality que premiará al ganador con 200 mil dólares.

“Digamos presente y saquemos el mal de esa casa y verán cómo todo fluye y matamos 4 pájaros de un tiro, salvamos a Laura, a Ivonne, a Daniela y a sus títeres de esa Niurka”, escribió otro de los internautas.

¡Si la gente pensante y decente vota para eliminar, no debería caber la menor duda que habría que eliminar a la Sra. Niurka, ya que esa señora, desconoce los principios de decencia y es carente de valores, desde que empezó el programa no sale de una chabacanería, de una manipulación y manejo de la intriga... Solo espero que la productora de este programa no sea tan mediocre, como los pocos que la apoyan a ese personaje. Fuera Niurka”.

“Si Niurka o Lewis no salen esta vez, definitivamente este programa es una trampa y ellos son los que deciden no el público, porque he estado viendo lo que pone la gente y la gran mayoría no quieren a Niurka ni a Lewis en la casa, así que bye bye, que el programa sea honesto con los votos”, lanzó otro seguidor del programa que comenzó con 17 famosos.

Pero no solo Niurka atrae el rechazo del público, muchos también piden la salida de Daniella y de Lewi.

“Fuera Daniela todos los seguidores del equipo azul votemos por Daniela fuera de la casa”, “Fuera Daniela!”, “Fuera Lewis”, “Niurka porque eres tan insoportable ........Lewis porque tiras y escondes…”.