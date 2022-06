Pablo Montero rompe el silencio y habla sobre su supuesto alcoholismo

En las últimas semanas Pablo Montero ha dado de qué hablar no solo por haber salido de un restaurant sin pagar y por las críticas que ha recibido por parte de Juan Osorio; también el tema de su supuesta adicción al alcohol ha tomado mayor fuerza.

Ante el cuestionamiento de una periodista, el protagonista de ‘El último rey, el hijo del pueblo’ reaccionó de una forma que causó molestias en la prensa.

Aunque el cantante no ha confirmado la información que corre a través de varios medios y redes sociales, aseguró que cada asunto en su vida es tratado.

“Cuando yo tengo algún problema como lo que pueda pasar, diferentes problemas, en este caso lo que me estás preguntando yo siempre me atiendo y trato de hacerlo. Ya estoy ahorita haciéndolo porque tengo mucho trabajo”, manifestó Pablo Montero.

Esta fue la respuesta de Pablo Montero que molestó a los periodistas

Luego de ser cuestionado por su ausencia en el aniversario de un renombrado restaurant mexicano, el intérprete perdió el control y aseguró que nada de lo que se ha mostrado es verdad en referencia a su supuesto alcoholismo.

“Permíteme, no me inventes porque estás inventando. Tuve y pregúntale a la persona porque no fui, porque no llenaron los requisitos del rider (técnico), si no hay un rider porque yo traigo 25 músicos y no hay más que diez micrófonos, no puedo presentarme”, agregó el cantante de 47 años.

La actitud de Pablo Montero ha causado molestia en la industria artística y en los fanáticos, incluso muchos ha manifestado a través de las redes sociales que no está ni cerca de parecerse a Vicente Fernández, pese a ser el actor encargado de darle vida en su serie biográfica no autorizada.

La ola de críticas no solo la ha recibido el actor, pues la serie de producida por Juan Osorio tampoco ha cumplido las expectativas del público lo que se ha reflejado en el bajo rating que ha registrado en sus dos temporadas.

