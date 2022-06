Facundo muestra como vence su miedo a volver a montar bicicleta, tras varios meses de su caída

El conductor de televisión Facundo Gómez, reconocido por su programa ‘Incógnito’, publicó un video en el canal musical estadounidense, YouTube, bajo el título “¡LE TENGO MIEDO AL AMOR DE MI VIDA!”, donde explica cómo ha podido superar el temor a subir en bicicleta luego de que se enfrentara a una aparatosa caída que sufrió hace algunos meses.

Aunque en ese momento el animador lo tomo a broma, pues ya es bien reconocido por su especial toque de comedia ante diferentes situaciones, ahora confiesa que esto le dejo un poco de temor con respecto a tomar nuevamente el control del volante en dos ruedas.

“Que difícil fue volverme a subir a la bici después de caerme, pero en este video esta todo mi proceso de vencer el miedo checa lo en mi canal de YouTube”, escribió Gómez en su cuenta personal de la red social Instagram, con un video que resumía su travesía.

En el video que tiene más de cien mil visualizaciones en el canal estadounidense, se pueden leer algunos comentarios realizados por fanáticos en el que le realizan algunas recomendaciones para que pierda ese temor que posee.

“Facundo, eso es un miedo que se tiene que sacar si o si... Tuve varias caídas en bicicleta en una iba a aproximadamente 50 km/h en bajada, no vi un pequeño pozo, al caer en el solté el manubrio y caí lo cual me creo fractura de clavícula y la otra en una subida con los zapatos de contacto al ir trepando en una subida muy escabroso patine y no alcance a zafar mi pie por inercia baje la rodilla y me la abrí hasta que se llegaba a ver hueso y créeme he tenido mucho miedo de bajar muy recio o ir enganchado con los zapatos en una subida escabroso pero poco a poco lo he ido superando ahora ya voy poco más confiado que al principio...”, le comentó uno de los usuarios en Youtube.

Mientras que otro escribió, “El ciclismo es una de las pasiones más bonitas que hay, tomar tu bicicleta e irte a donde te alcen las piernas es una sensación de libertad que muchas veces nos ayudan mucho en la vida...”