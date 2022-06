Alan Tacher revela horrible secreto sobre La Academia

Alan Tacher fue el primer conductor del popular concurso de canto, “La Academia”, que ahora celebra 20 años en la televisión mexicana.

Hace poco, fue entrevistado por Yordi Rosado en su canal de Youtube, y ahí compartió varios detalles de su vida, desde los momentos más difíciles que vivió junto a su padre cuando era niño, hasta convertirse en uno de los presentadores de televisión más populares del país.

Evidentemente, salió el tema sobre su paso en “La Academia”. Entonces reveló un horrible secreto que le generó mucho estrés en cada gala. Desde hace años se ha corrido el rumor de que los sobres que contienen el nombre del participante eliminado en este reality están en blanco y que la información sobre los expulsados se la dan al conductor al momento.

Con respecto a esto, Alan Tacher confirmó que cuando condujo la primera generación sus tarjetas siempre estuvieron vacías.

“Era todo yo, las menciones las hacía yo, a veces con el chícharo, no había pronter. Yo odiaba a mi productor con toda el alma y el cabr*n, lo tengo que decir, era un genio, nunca me decía el nombre y él me lo decía por chícharo [es decir] el sobre, para darle más emoción al programa, el nombre [del eliminado] no venía escrito en el sobre, estaba en blanco [...] pero para hacerlo más real no me decía el nombre”, confesó el presentador.

La estrategia funcionó varias semanas hasta que una gala, el productor se le olvidó decirle el nombre del eliminado y Alan Tacher tuvo que inventárselas para hacer tiempo hasta que se dijeran.

“Mi mayor temor era que no me dijera el nombre o que fallara el chícharo y me pasó, ese ha sido el programa más aterrador de mi vida [...] Yo abrí el sobre, no había nada como todas las semanas... y al productor se le olvidó, nunca me lo dijo. Entonces me dice: ‘ya puedes decir el nombre’ y me empezó a gritar cosas [...] para que ya lo dijera”, relató Alan Tacher en la entrevista.