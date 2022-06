“La cocina es como la música y los amigos”, Mike Bahía deja el canto y se convierte en chef

Se estrenó la más reciente producción de Discovery Home & Health titulada “Quién Cocina Esta Noche” donde una personalidad del mundo del entretenimiento y un reconocido chef se reúnen para preparar una receta inigualable, esta temporada contará con ocho episodios en total, en lo cuales, Juanes, Camila Sodi, Carlos Vives, Aaron Díaz, Christian Chávez, Ana Serradilla, María Fernanda Yepes y Mike Bahía mostrarán sus dotes culinarios.

Mike Bahía deja la música y se convierte en chef para la serie ¿Quién Cocina Esta Noche?. / Foto: Cortesía

Tuvimos la oportunidad de platicar con el cantautor colombiano Mike Bahía, quien, junto al chef Nicolás de Zubiría, cocinarán un platillo especial para uno de sus mejores amigos, el influencer y creador de contenido Mario Ruiz, este episodio se estrenará el próximo jueves 30 de junio a las 11:00 p.m.

Mike Bahía deja la música y se convierte en chef para la serie ¿Quién Cocina Esta Noche?. / Foto: Cortesía

Mike Bahía reveló que no es común que lo busquen para algo de cocina pero sintió muy especial cuando lo llamaron para formar parte de este proyecto, ya que tiene afinidad especial por la cocina “Uno se da cuenta de lo importante que ha sido la cocina en su historia cuando te empiezan a preguntar cosas de cocina y se ve, he tomado varias decisiones importantes y he tenido conversaciones importantes dentro de la cocina y es lo que me pareció más especial de participar en ¿Quién Cocina Esta Noche?”.

Mike Bahía deja la música y se convierte en chef para la serie ¿Quién Cocina Esta Noche?. / Foto: Cortesía

Durante este episodio, los espectadores podrán acompañar a Mike Bahía y al chef Nicolás de Zubiría durante todo el proceso culinario, desde comprar los ingredientes hasta preparar el platillo “Vivir es una experiencia y cocinar es una experiencia y lo repetiría mil veces, escogimos una paella y el postre lo puse yo, es arroz inflado con malvavisco y lo adorné con almendras doradas en mantequilla”, cabe recalcar, que el colombiano solía comer este postre cuando era pequeño y a la fecha sigue siendo de sus favoritos.

Mike Bahía deja la música y se convierte en chef para la serie ¿Quién Cocina Esta Noche?. / Foto: Cortesía

Mike Bahí señaló que si pudiera definir este episodio en una frase, sería “La cocina es como la música y los amigos”, por otro lado, durante este episodio, veremos a uno de sus mejores amigos, el influencer Mario Ruiz, “Tuve un invitado especial, el elegido fue Mario Ruiz, el vive en Bogotá y grabamos ahí, le cociné, yo lo atendí y le gustó, tienen que ver su cara, no se lo pueden perder”.

Por último, el cantante colombiano compartió el mensaje que le dejó ¿Quién Cocina Esta Noche?, “La compañía es tan importante y no hay nada difícil, tienes que hacerlo con amor, para cocinar se necesita más amor que sabiduría”.