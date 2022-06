Mujer denuncia en redes sociales que a su perrita ‘Melissa’ le cortaron el ojo en Petco

A través de redes sociales, Sisley Ramírez acusó al personal de Petco Lindavista de supuestamente cortarle el ojo a su perrita.

“Traje a mi perrita a cortarle el pelo y me la entregaron con el ojo cortado y no me quieren traer un oftalmólogo”, dijo en un TikTok, que pronto se ha vuelto viral.

“Jamás volveré a llevar a mi mascota a Petco”, “apoyo total a esta pequeña”, “qué bueno que la gente se acercó a apoyarlos”, señalaron usuarios de TikTok.

Además, hay otro video en el que se informa sobre la situación de la perrita, que se llama “Melissa”. Según ese reporte, la cachorra presenta una herida por un golpe en el ojo y no por una cortadura.

Al parecer, “Melissa” fue atendida en otra sucursal de Petco, pero en Parque Delta.

