‘Spider-Man’ se vuelve viral al pedirle matrimonio a su novia en Bellas Artes Usuarios de redes sociales se conmovieron y varios de ellos desearon que les pasara algo similar en algún punto de su vida

Las propuestas de matrimonio suelen llegar de diversas formas, ya sea en una tradicional cena, hasta otras sumamente originales que pueden provocar todo tipo de sentimientos conmovedores. Recientemente, a través de Tiktok se volvió viral como un joven le pidió matrimonio a su novia frente al Palacio de Bellas, disfrazado de Spider-Man.

Mediante la plataforma de TikTok, la usuaria identificada como Lisset RT (@lisset_rt) compartió el instante en que sucedió todo. En el video, se puede observar a múltiples hombres disfrazados de Spider-Man y algunos de ellos sostienen una enorme tela roja. Así, mientras esto sucede, una joven se acerca acompañada de una amiga, mientras otro personaje disfrazado finge entrevistarlas y las escolta al sitio donde sucederá todo.

Al llegar, la mujer se muestra desconcertada y tras un breve conteo, los Spider-Man dejan caer la tela y aparece el novio caracterizado como el superhéroe con un ramo de girasoles y un cartel se levanta atrás de él que dice: “¿Te quieres casar conmigo?”.

Mientras el novio avanza, se quita la máscara y se hinca con el anillo de compromiso para hacer formalmente la pregunta, a lo que su enamorada dice que: “Sí”. Posteriormente, se abrazan, todos los presentes -incluidos los otros Spider-Man- comienzan a gritar y aplaudir por el emotivo instante.

El video rápidamente alcanzó más de medio millón de vistas y las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, aunque varios de ellos cuestionaron por qué el joven fue disfrazado de superhéroe.

“Pero, o sea, ¿a ella le gusta mucho el hombre araña o era el sueño del chico hacerlo vestido así?”. “El multiverso unido por el amor”. “Siempre espectadora, nunca protagonista”. “Si no me van a pedir matrimonio así, no quiero nada”. “Yo también quiero vivir ese sueño sr. Dead Pool”. “El cartel de la secu llevado a otro nivel”. “Llorar por extraños es mi pasión”, fueron algunos de los comentarios.

Ante el cuestionamiento de los internautas, Camila, la ahora prometida del joven, apareció en las menciones y remarcó que la temática de la pedida fue porque ella es muy fan de este personaje.

