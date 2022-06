Ángela Aguilar rechaza dinero de sus fanáticos a través de un live

A pesar de su corta edad Ángela Aguilar se ha convertido en una de las figuras más representativas del género regional mexicano.

Con tan solo 18 años la joven se ha encargado de enaltecer el gran legado familiar que iniciaron sus abuelos, los inolvidables Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y posteriormente su padre Pepe Aguilar.

Con gran influencia en las redes sociales, Ángela Aguilar realizó por primera vez un live a través de Tiktok –red social en la que cuenta con 9 millones de seguidores- pero el encuentro virtual se salió de control cuando sus fanáticos empezaron a enviarle dinero.

Lejos de lucrarse a través de la cita remota, la cantante quería tener un detalle con sus fieles seguidores, por lo que al ver las múltiples donaciones en curso entró en pánico.

En medio de la conversación, Ángela Aguilar empezó a recibir ‘rosas’ una opción que Tiktok habilitó en 2021 para que personas influyentes pudieran monetizar a través de obsequios por parte de los espectadores.

Ángela Aguilar le pidió ayuda a su hermana durante el live

En medio de la desesperación, la intérprete musical le pidió a sus fanáticos que no le envién dinero, pero en vista de la negativa acudió a su hermana quien tampoco pudo hacer nada.

“Esto no es para que me manden dinero […] Quiero que tengamos un live divertido. Por favor no me manden dinero, no sé cómo parar esa función, ¿Qué es ese corazón? ¿Qué es eso? ¡Ya! ¡¡No!! Aneliz ¿Qué hago? “, expresó la cantante mientras reía de nervios.

Aunque muchos tildaron la reacción de Ángela Aguilar de falsa, en ningún momento paró de pedirle a los espectadores que no enviaran más obsequios sino que compraran entradas para su show.

El regreso de la cantante a las redes sociales estuvo marcado por este inesperado momento, pues luego de iniciar una simple conversación empezó a recibir donaciones de su público sin conocer cómo desactivar la opción.