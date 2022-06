Rebecca Jones regresa a las telenovelas: ‘las villanas son más divertidas, porque es muy cansado ser buena’

Rebecca Jones es una actriz que interpreta con gran pasión a cada uno de sus personajes, y la vida le ha enseñado que hay que aprovechar todos los momentos. La primera actriz charló con Publimetro sobre un proyecto especial y único que hará para la nueva temporada de la puesta en escena Conejo blanco, Conejo rojo en la Ciudad de México.

La figura de la televisión y el teatro está lista para aventurarse a un audaz experimento teatral. Sin ensayo, sin director, un intérprete diferente cada noche y un libreto esperando en un sobre sellado en el escenario, la puesta en escena, de Nassim Soleimanpour, es un potente recordatorio del poder transgresor y transformador del teatro. La única regla después de ser testigo es no revelar nada de la obra.

“Estoy muy contenta y emocionada, porque entre más platico de ésto más me entusiasmo, solo puedo platicar porque no tengo más en mis manos y realmente no sé qué me espera. Esta función es un experimento que nos vuelve como a las raíces del teatro, como a la sorpresa, pero realmente es una aventura en frio que desde la universidad que no lo hacía”, adelantó Jones.

Esta experiencia teatral alarga su temporada 2022, hasta septiembre en La Teatrería y agrega 18 intérpretes, cada uno en una única función.

También puede interesarte: Mar confesó la reacción de su padre Marco Antonio Solís al escuchar su sencillo ‘Quédate’

“Nervios siempre hay, el día que se me quiten me retiro te lo juro. Soy muy dedicada a conocer los personajes, por eso exijo que mis compañeros también lo hagan, pero en este caso no tienes ningún control de eso, es apelar a tus raíces y bases como actriz”, añadió.

Rebecca Jones en cine, teatro y televisión

La actriz adelantó lo que viene en su carrera, donde se suman algunas series que realizan las plataformas digitales, como la más reciente ¿Quién mató a Sara?

“Ya van dos series que hago con Netflix, películas que aún no salen y afortunadamente tengo dos proyectos de teatro: Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria y Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve con Anna Ciocchetti e Issabela Camil”, explicó.

También informó que regresará a las telenovelas con Televisa y al preguntarle si será con un personaje de villana, dijo, “las villanas son las más divertidas, nunca se ha puesto en discusión eso, porque es muy cansado ser buena y tienen que llorar muchísimo... no, no, no”, finalizó.

¿Qué es Conejo blanco, Conejo rojo?

Al dramaturgo Nassim Soleimanpour se le negó un pasaporte en Irán, su país natal. Incapaz de viajar, decidió escribir una obra que podría viajar por el mundo en su lugar: Conejo Blanco, Conejo Rojo. Desde su estreno conjunto en 2011 en Edimburgo y el festival Summerworks, Conejo Blanco Conejo Rojo ha sido traducida a 20 idiomas diferentes.

La extensión de la temporada 2022 comenzó a partir del 11 de mayo en la sala A de La Teatrería (Ciudad de México) y las funciones son todos los miércoles a las 20:30 horas: