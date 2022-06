Mar confesó la reacción de su padre Marco Antonio Solís al escuchar su sencillo ‘Quédate’

Marla Solís sabe que el mundo de la música no es fácil, uno de sus grandes ejemplos ha sido su padre el cantautor Marco Antonio Solís, por lo que quiere comenzar su propio camino sin recomendaciones, sino revelando su propia personalidad en letras y sonido.

“Definitivamente, creo que tengo que trabajar muy duro para ganarme el respeto del público. Me motiva mucho ver ese amor que tienen muchas personas hacia mi papá, yo quiero trabajar muy duro para ganarme un espacio chiquitito en el corazón de los que se conecten con mi música, es lo que siempre me ha apasionado. Estoy muy contenta de compartir fragmentos de quién soy, poquito a poquito, con ustedes”, compartió Marla.

Al preguntarle cuál fue la reacción de su famoso padre al escuchar su primer sencillo agregó, “me pongo nerviosa siempre que le muestro mis creaciones, de hecho casi ni le muestro, porque siento mucha presión (risas). Esperé 4 o 5 días antes del lanzamiento para enseñárselo y estaba bailando, le encantó, estaba brincando. Me dijo que le encantó, no me lo esperaba para nada pero me dio mucha felicidad saber que tiene la mente abierta, que sí le gustó y le hizo bailar”.

Para su debut musical ha optado por el nombre de Mar, quien apuesta por un sonido más bailable.

“Sin duda, Alison y yo empezamos muy tímidas en el escenario, literalmente temblaba, mis palmas sudaban y no sabía cómo moverme, o expresarme con tranquilidad en un escenario, porque mi primera vez cantando con él fue a los 13 años frente a ocho mil personas y fue sin ensayarlo. Eso fue un gran aprendizaje para siempre estar lista, preparada y buscar una manera de crecer y mejorar; cada paso que tomamos es importante y valiosos en nuestra búsqueda de crecimiento”, compartió en entrevista.

Quédate es la carta de presentación de la joven de 21 años nacida en Estados Unidos, pero con raíces mexicanas y cubanas.

“Esta canción marca el inicio de una etapa muy bonita de mi vida en la que voy a tener la oportunidad de sumergirme en un mundo que me da la oportunidad de conocerme a mí misma de muchas maneras diferentes, desde aprender mucho, saborear hasta disfrutar lo desconocido. Esta canción se trata de el inicio de una conexión, de ese sentimiento tan bonito que se siente cuando hay una química inmediata, magnetismo, sentimiento de atracción inmediato, cuando se lo quieres comunicar al chico, a quien sea y esa es una fase muy bonita en el enamoramiento, en cualquier conexión porque es amor o atracción a primera vista”.

Mar entre la música y la moda

Mar está trabajando en lo que será su primer álbum, que graba en Europa, donde espera tener pronto una presentación como solista.

“Creo que siempre me ha encantado involucrarme en todos los procesos, cada forma de expresión artística, bailar, cantar y la moda. Creo que viene mano a mano y es algo son cosas que me han fascinado todo el tiempo, cada vez aprendo más el cómo expresare de una manera visual también, qué me gusta, que no, y me gusta divertirme mucho, usar pelucas, el maquillaje”, finalizó.