¡Se venden! Rematan fotos de la boda de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera siguen disfrutando de sus paseos por Europa, la pareja ha recorrido diversos lugares emblemáticos de países como Italia, Grecia y Francia.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera comparten por separado imágenes de sus lujosas vacaciones en Europa

Aunque ellos no han confirmado que se han casado, unas fotos de la pareja recibiendo la bendición del Papa Francisco en El Vaticano, así como una imagen donde Rivera porta una argolla, han desatado el fuerte rumor que ya son marido y mujer.

También se dijo que la exclusiva de esta esperada unión la veríamos en la revista Hola!, pero hasta el momento no se ha presentado ninguna imagen en dicha revista.

Pese a esto, Alex Kaffie en su columna Sin Lisonja, la cual escribe para El Heraldo, ha dicho que ya vio las exclusivas imágenes y hasta dio detalles de los invitados.

Pero lo que más llama la atención es lo qué piden por las fotografías, a comparación de cuánto han cobrado otros famoso por sus fotos más privadas, las de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera son una “ganga”.

“Le cuento que fui contactado, a través de mensaje directo de Instagram, por una persona que está vendiendo 25 fotografías del casamiento de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez. A través de un archivo que caducó a los diez minutos que lo descargué (abrí) pude ver las instantáneas que, por lo cercano de las tomas, deduzco tomó alguno de los asistentes al casamiento (y es que no fueron capturadas con eso que los fotógrafos llaman telefoto). Pese a que las imágenes me llegaron en baja resolución y algo pixeleadas (distorsionadas) observé una felicidad descomunal en los contrayentes”, escribió Kaffie.

Carlos Rivera Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez disparan rumores cada vez más fuertes de haber contraído matrimonio

Y agregó, “novia y novio están rodeados de una veintena de personas entre las cuales a la única que reconocí es a Laura G. Un dato que no es importante, pero quiero compartirle es que en los retratos que miré no aparecen ni Kristal Silva ni Alejandro Gou. Ni la co-conductora de Venga la Alegría ni el productor de teatro, que presumen ser muy amigos de los recién casados, salen en las fotos”.

Para finalmente revelar el precio de dichas postales, “él o la traficante de las imágenes me pedía 50 mil por ellas. No compré las fotos, pues no tengo ese dinero (y si lo tuviera no lo gastaría en eso)”.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

¿Cuánto cobró Luis Miguel a Hola!?

Para dar un ejemplo de cuánto pueden valer las fotografías de la vida familiar de los famosos, tenemos el caso del cantante mexicano.

Luis Miguel vendió varias portadas, “le hicieron un paquete”, en el cual se incluyó una de Aracely Arámbula posando embarazada de siete meses para la revista; donde describe a su pareja en ese momento como padre. La otras dos portadas para Hola!, fueron la presentación de su hijo Miguel en dos entregas.

Estas vieron la luz el 29 de marzoy 5 de abril de 2007, donde cuentan las vivencias de la familia Gallego Arámbula.

Según la revista Quién, esta tres exclusivas tuvieron un costo total de 3 millones de dólares.