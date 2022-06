Jawy olvida a Manelyk y se exhibe con nueva novia

Luego de varios años de su polémica ruptura, Manelyk González y Jawy Méndez parecen hacer pasado la página. Mientras la influencer se enfoca en su carrera, el cantante y exconcursante de Acapulco Shore, Jawy, le ha dado una nueva oportunidad al amor.

Tras meses de rumores, el artista terminó con el misterio y compartió algunas fotos románticas junto a su pareja. La identidad de la nueva conquista no se ha revelado, pero Jawy no oculta lo enamorado que está y mostró su galería de besos y abrazos en su auto. También aparecieron jugueteando en el ascensor mientras cargaba a la joven.

Jawy ya no oculta a su nueva novia Instagram Jawymendez_oficial

La relación parece ir viento en popa. Los fanáticos reaccionaron con emojis y hasta elogiaron su decisión de rehacer su vida luego de la escandalosa separación con la influencer Manelyk con quien estuvo cerca de llegar al altar.

“La gente dice muchas cosas yo estoy medio acostumbrado a eso. Es real, terminé mis planes con Manelyk, ella los terminó más bien y eso me lleva a decir lo siguiente; es muy pronto para yo decirte algo porque Mane sí es decisiones contundentes pero es muy cambiante, yo espero que cambie. Pero si no cambia, también encuentro un aprendizaje de todo esto, se lo cuento a toda la gente, sí que la pasé mal y la estoy pasando muy mal”, dijo en una pasada entrevista a Los 40 Colombia.

“Jawy” y “Mane”

Manelyk, quien recientemente participó en el reality Las estrellas bailan en Hoy, tanbién apuntó contra su exprometido a quien acusó de infidelidad en el programa De primera mano. “Como yo tenía una imagen de loca, posesiva, celosa, entonces yo en mi vida real quise cool pero eso se me salió de las manos, di más espacio, más libertad de lo que se debería, o sea, me hacía la tonta en muchas cosas porque no quería ser la loca”.

Me engaño, sí, 83.000 veces. Esto deja un aprendizaje sobre hasta dónde tu puedes permitir y ves señales y dices ´esto no está bien, no estoy loca´. Uno siempre piensa que está loca, pero no es cierto, si tu lo presientes es porque es, y hasta ahí, párale, no tienes que permitir más”. Luego de la ruptura, la famosa menospreció el anillo de compromiso que finalmente devolvió a Jawy: “La cadena que le regalé fue más cara”, agregó.