Tunden a María León por defender comentarios homofóbicos de Yuri

María León, ex vocalista de la agrupación Playa Limbo, estuvo recientemente en el programa “Ventaneando”, y los conductores aprovecharon la ocasión para preguntarle lo que opinaba sobre los comentarios homofóbicos que ha hecho Yuri últimamente.

La interpreté de “La maldita primavera” en varias entrevistas ha realizado varios comentarios serofóbicos y homofóbicos, a lo que María León expresó que si bien no compartía su pensar, la respetaba.

“Yuri es mi amiga, es un ícono musical que antes de que hubiera otro tipo de polémica, yo me sentía inspirada porque es una mujer fuerte, no es fácil ser una mujer en la industria”, empezó a decir la también bailarina.

“Hay tantas batallas, que cada quién está pasando de manera individual, de manera artística, en la industria (...) que yo soy aliada de Yuri en el aspecto de que somos dos mujeres que nos ha costado un huevo y la mitad del otro llegar hasta donde estamos”, dijo la cantante.

“Sin embargo, lo que yo puedo hacer es, desde mi trinchera, defender esos temas (LGBT+) con los que estoy de acuerdo, junto con la comunidad, desde adentro de la comunidad, no sólo como una aliada, entonces Yuri tiene todo mi amor, todo mi cariño, pero cuántos amigos tienes que no están de acuerdo con estos temas y así como ella es libre de expresar su sentir, aunque no apoya lo que yo apoyo, pues yo también tengo la libertad de expresar el mío y defenderlo aunque vaya contrario a lo que ella cree”, sentenció María León.

Esto no fue del agrado de muchos quiénes a través de las redes sociales hicieron ver su descontento contra María León, pues consideran que cuando una persona ejerce su derecho a la libertad de expresión no es necesario socavar los derechos de otras.

Otros expresaron que si bien las mujeres en el espectáculo siempre han sido vulneradas, eso no les da el derecho de menospreciar a otras minorías que sufren abusos y discriminación diariamente.