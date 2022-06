Alfredo Adame defiende a su hijo gay y asiste a la Marcha LGBT CDMX 2022

El pasado sábado 25 de junio, se llevó a cabo la edición número 44 de la Marcha LGBT 2002 en Ciudad de México desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, y de acuerdo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se informa que asistieron alrededor de 250 mil personas.

El cartel para la Marcha LGBTI CDMX de Salvador Díaz fue el ganador de este año. / Foto: Instagram @marcha lgbti_cdmx

Como ya es costumbre, distintas personalidades del mundo del entretenimiento se dieron cita en el PRIDE 2022, entre ellas, Danna Paola, Christian Chávez, Mario Bautista, Sergio Mayer, Daniela Magún, León Leiden, Nath Campos, Gaby Spanic y para sorpresa de todos, el polémico Alfredo Adame.

Alfredo Adame asiste a la Marcha LGBT CDMX 2022

El presentador y actor mexicano de 64 años de edad, Alfredo Adame, asistió a la Marcha del Orgullo de este año, donde aprovechó para tomarse fotos con todos los asistentes y no perdió la oportunidad de mentar madres a cualquiera que se lo pedía.

Alfredo Adame defiende a su hijo gay

Horas previas a la Marcha LGBT, se llevó a cabo una conferencia de prensa de DUO Festival, para la cual asistieron, Sergio Mayer, Gaby Spanic y Alfredo Adame, donde fue cuestionado acerca de la orientación sexual de su hijo Sebastián Adame.

“Yo tengo un hijo que es de la comunidad LGBT, ustedes ya lo conocen y me siento muy orgulloso de él, cuando me lo dijo, me levanté, se me salieron las lágrimas y lo primero que dije fue ‘Te amo, Sebastián, te quiero, te respeto y te apoyo y al primero que te falte al respeto, le rompo la madre’”, dijo el actor.

Sebastián Adame le responde a su padre

Tras estas declaraciones, Sebastián Adame, recalcó que no ha visto a su padre “Si me llegó su menaje pero no lo contesté, el quiere hacer como si nada hubiera pasado, yo no quise, si quiere algo que sea privado y lejos de la cámara, quiero que se resuelva en familia y no quiero que sea un intento mediático, mientras no haya cámaras todo está bien”.