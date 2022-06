A Belinda se le baja la presión y casi se desmaya en pleno escenario

El pasado sábado 25 de junio, se llevó a cabo el festival de música Machaca 2022, desde el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, el cual contó con la participación de Lasso, Paulina Rubio, Kumbia Kings, Nicky Jam, Ozuna, Panteón Rococó, El Gran Silencio, Cartel de Santa, Slipknot y Belinda.

Cartel oficial para festival Machaca 2022. / Foto: Machaca (Cortesía)

En los últimos días, en Monterrey se ha registrado un temperatura de entre 30 y 40 grados centígrados, misma que se pudo sentir durante todo el festival, especialmente durante la presentación de la cantante de 32 años de edad, Belinda, quien comenzó a sentirse mal, lo que la llevó a casi desvanecerse en pleno escenario.

Belinda casi se desmaya en el escenario de Machaca 2022 / Foto: Instagram @eden_netflixfan

“Me estoy sintiendo un poco mareada, y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme no me voy a ir, así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mí, en lo que yo me siento y me pongo un poquito mejor, quiero que sepan que vengo de un vuelo de 15 horas, para estar aquí con ustedes porque los amo con todo mi corazón”, dijo Belinda y posteriormente comenzó a sonar el tema Ángel.

Tras un par de minutos permaneciendo sentada y negándose a bajar del escenario, la cantante reveló que ya se sentía un poco mejor y siguió con su presentación, con la cual, sin duda sorprendió a todos los asistentes del festival, ya que, cantó varios éxitos de las telenovelas para niños con las que saltó a la fama.

En dicha presentación, Belinda también cantó varios de los temas más iconicos a lo largo de su carrera, entre ellos, Cómplices Al Rescate, Sapito, Egoísta, Bella Traición, Luz sin gravedad, e incluso invitó al escenario a su amigo Jay de la Cueva para presentar el sencillo Muriendo Lento, lanzado en 2004.