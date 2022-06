Mira la respuesta de Yailin “La más viral” ante disculpas de Ana Gabriel

Recientemente, la cantautora mexicana, Ana Gabriel a través de un live realizado en su cuenta personal de Instagram, en donde se lamentó por lo haber podido realizar una colaboración a petición de la cantante Colombiana Karol G, quien durante su gira en México ha logrado invitar a diferentes artistas reconocidos del país. Tras no haber podido asistir, ‘La Diva de América’ indicó públicamente que “Por este medio yo quiero agradecer la más reciente invitación y que no pude estar, porque tenía un compromiso muy cercano, es a Karol G, que me invitó recientemente para que yo cantara con ella”, explicó.

Luego de ese comentario, uno de sus seguidores le preguntó durante el en vivo “¿Cuándo vas a grabar con Yailin?”, a lo que la artista de 65 años (sin ánimos de ofender) le respondió “No sé quién es Yailin”, esta respuesta obtuvo diversas publicaciones y causó disgustos a los fans de la esposa de Anuel AA y hay quienes aseguran que la misma estaba presente durante la trasmisión.

Las disculpas de Ana Gabriel

Asimismo, al ver la polémica que hubo luego de su comentario, la intérprete de ‘Quién como tú’ y ‘Simplemente amigos’ se disculpó con la cantante dominicana por su error, “Llegué a Miami y me encontré con un merequetengue de un chisme que se hizo, algo que a mí en verdad me preocupa, pero si tengo cuatro motivos para hacer este video por primera y única vez tocando este tema, primero quiero presentar mis disculpas y respetos a la cantante Yailin, a quien dije que no conocía y era verdad, ahora sí la conozco, porque me puse a investigar de quien se trataba”, explico Ana Gabriel, quien también ofreció disculpas a la familia de Yailin y a sus fans, agregando además que “Yo no negué a nadie, simplemente die que no te conocía”, dijo.

La respuesta de Yailin

Por otro lado la ‘Chivirika’, ante las disculpas de una de las artistas más famosas de México, también le respondió asegurando que no debía disculparse. “Eres la mejor, no hay que disculparse, que Dios te Bendiga mucho Ana”, escribió, pues al parecer también es gran fans de la cantante mexicana.