Se acabó el amor, Eduin Caz de Grupo Firme y Daisy Anahy se separan

Eduin Caz, vocalista principal de la banda de regional mexicano, Grupo Firme, nuevamente se encuentra en medio de la polémica, ya que, de acuerdo con varios rumores, él y su esposa Daisy Anahy están separados. Cabe recalcar que la pareja contrajo matrimonio en 2015 y en 2016 le dieron la bienvenida a su primogénito Gerardo y en 2020 a su hija Geraldine.

De acuerdo con varios rumores Eduin Caz de Grupo Firme y Daisy Anahy están separados. / Foto: Getty Images (David Becker/Getty Images for The Latin Recor)

Exponen infidelidad por parte de Eduin Caz

Fue en 2021, cuando una usuaria por medio de la plataforma de TikTok, reveló que en 2019, Eduin Caz sostuvo una relación extramarital con ella, En el año 2019, en el mes de octubre, vino Grupo Firme a mi ciudad y yo, para ese entonces, ya estaba formando una amistad con uno de los integrantes, el cual, el día de concierto me invitó al after. Ya estando en el after, él se acercó y me empezó a sacar plática... yo no tenía idea que se estaba casado, sólo sabía que tenía un hijo. Esa noche pasó lo que pasó y ya, eso es todo”, señaló la usuaria y a la par, compartió un video junto al vocalista de Grupo Firme.

Eduin Caz responde ante los rumores de infidelidad

Tras estas declaraciones, el cantante de regional mexicano compartió un video donde dio su versión de los hechos “La señorita quería extorsionarme con ese video, quería dinero, pero yo le enseñé el video a mi mujer y solucioné los problemas con ella, acepté mi culpabilidad, eso es pasado y ya lo pisamos ella y yo, no sé por qué lo saca hasta ahorita, estoy bien con mi familia, estoy bien con mi esposa, y desde ese entonces la trato como reina”, dijo Eduin Caz.

Eduin Caz de Grupo Firme y Daisy Anahy se separan

Después de aclarar la polémica, el cantante señaló en múltiples ocasiones que los problemas con su esposa habían sido resueltos, pero al parecer, todo quedó atrás, debido a que el usuario @holy.milk.house en Instagram reveló que Eduin Caz de Grupo Firme y Daisy Anahy se separan.

De acuerdo con varios rumores Eduin Caz de Grupo Firme y Daisy Anahy están separados. / Foto: Instagram

De acuerdo con el usuario, la pareja está viviendo en casas separadas, pero sostienen una buena comunicación por el bien de sus hijos, y agregó que no han declarado nada al respecto para evitar un escándalo como el de hace un par de meses. Cabe recalcar, que hasta este momento, no se ha emitido ningún comunicado por parte de Eduin o Daisy Anahy.