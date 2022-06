Angie Vázquez llega más atrevida en su debut como solista

La joven Angie Vázquez recuerda que su amor por la música comenzó a los 10 años como un juego junto a sus hermanos, con quienes formó los Vázquez Sounds que se volvieron populares en YouTube. Ha pasado una década, y la más pequeña de la agrupación ha decidido emprender su propia carrera como solista.

Más atrevida en su faceta como compositora y tomando riesgos de manera independiente, ahora está dispuesta a marcar su propio camino en la música.

“Estoy presentando mi primer material como solista, y la verdad muy entusiasmada y feliz. Creo que fue muy natural la separación de mis hermanos, porque fue justo empezando la pandemia que lo platicamos y sentimos que era una etapa y un ciclo que simplemente se fue cerrando; ahora, cada quien trae otras inquietudes y estilos muy diferentes. No sé cómo se terminó ni lo forzamos, ni lo buscamos, nada más como que en el momento fue algo que se sintió bien y pues ahora estamos aquí”, señaló Angie.

Durante el 2020, comenzó a escribir y componer temas. Desde entonces ha experimentado un nuevo camino, emprendiendo y tomando su propio rumbo en busca del sonido musical que definirá su nueva etapa.

“Hay un cambio bastante grande, para bien, yo diría. Siento que gracias a mi edad y la experiencia que tuve con mis hermanos, por eso están viendo como una nueva etapa de Angie. Mi EP se llama Recuerdo, que encapsula muy bien de lo que trata este material que va contando una historia de cuando te enamoras a cuando te rompen el corazón”, señaló.

Angie ha decidido optar por una imagen más retro, tanto en su estilo como en su sonido, “desde chica he tenido influencias así -tal vez- no de mi edad, pero creo que al haber crecido en familia musical como que hizo eso, me hizo ese gusto y pues sí como dices son como mis influencias un poco viejitas adaptadas a la música de ahora, como un indie pero es como un pop con esa mezcla de influencias”.

Fan de Harry Styles, la cantante y músico reconoció que es distinto emprender una carrera en solitario, “sí tiene sus retos porque aparte yo estoy acostumbrada a estar con mis hermanos de arriba para abajo. El reto más para grande es el estar viajando sola, y no sentirme tan sola; al mismo tiempo, también es como una emoción muy nueva y diferente”, finalizó.

Angie Vázquez muestra su cáracter

Actuación. “Siempre he dicho que me gustaría empezar con la actuación”, dijo la cantautora.

Redes. “Por lo mismo de que empecé muy chica, creo que me acostumbré a escuchar opiniones de los demás. Ahorita como que aprendí a que se me resbalen los comentarios negativos. Me ayudó haber empezado tan chica y escuchar tanto de mí, que ya aprendes a bloquearlo y nada más vez lo bueno”.

Monterrey. La cantante vive en Monterrey y compartió cómo vive la escasez de agua, “aquí andamos, la verdad, es que pues yo afortunadamente tengo el tinaco entonces eso sí me ayuda bastante, pero si muy está muy fea la situación en general”.