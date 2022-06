Cosmetóloga se vuelve viral al revelar que gana hasta 3 mil 650 pesos en un día

En TikTok se han dado a conocer diversos videos en donde los usuarios comparten historias acerca de sus trabajos, y fue así que hace algunas días que se viralizó la historia de Katia Padilla, quien presumió sus ingresos que obtiene trabajando como cosmetóloga.

En el video, titulado “Lo que gano en el día siendo cosmetóloga”, la joven usuaria @Katyapadilla4 aseguró ganar hasta 3 mil 650 pesos por doce horas de trabajo.

En un primer video, Katya Padilla mostró cómo sus ingresos se incrementaban con cada hora de trabajo, labor a la que destina 12 horas al día; de 9 de la mañana a 9 de la noche, mucho más de lo que ganan miles de personas a la semana o incluso quincenalmente.

Mediante un segundo video respondió a un fan si los 3 mil 650 pesos que gana es neto o si “paga renta de local, agua, luz, etc.”, a lo que respondió:

“La verdad yo solamente trabajo tres días a la semana, las clientas que tengo me las trato de dividir en esos tres días; trabajo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Solamente tengo 40 minutos para desayunar y 40 para comer”, comentó Katya Padilla.

Aclaró que sí logra obtener realmente esa cantidad pero también puede variar la suma: “Sí gano esa cantidad pero hay que tener en cuenta que no siempre, hay días, entre esos tres días, que más de una clienta me cancela y se genera menos. También no pago renta, no pago luz y no pago agua porque vivo con mis papás aún y ellos me apoyan en ese aspecto y yo estoy muy agradecida”, destacó.

Finalmente la TikToker destacó que solo trabaja esos días porque sigue estudiando: “Pero también tengo en cuenta que no siempre va a ser así, y no es que todo el dinero me lo quede yo, ya que también invierto en producto y ahorita aún no termino de estudiar y gracias a eso me he estado ayudando y pago mi escuela”, concluyó.

