Iris y Federico, la pareja viral del aeropuerto: ella nos cuenta su historia de amor virtual

Iris Cuevas, de 39 años, vive en Guadalajara y trabaja en la Secretaría de Educación Pública desde hace años y es una mamá de tres hijos. La tapatía ha pasado por varios momentos complicados en los últimos años, pero nunca imaginó que se volvería viral de la noche a la mañana por un video que compartió al arribar su novio virtual al Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla, donde pasó lo menos inimaginable: no se reconocieron.

“Cuando subo el video del aeropuerto, no tenía ni el más mínimo deseo de que se viralizara tanto, lo hice como todo el mundo que comparte un momento de vida y así lo hice yo. Nosotros estamos como administradores de un grupo en Facebook que se llama Mochileros, salió el tema de que no habíamos subido algo para mantenerlo actualizado, todos ahí saben quien era Fede, por eso subí el video pero no completo, solo como algo chistoso para que llamara la atención y se activara el grupo, no el mundo entero (risas)”, dijo Iris durante la charla con Publimetro.

Con millones de reproducciones en su cuenta de Instagram y TikTok (@iris_mochilove), la tapatía compartió cómo vivió ese momento.

“El 80% de la gente que me está siguiendo en este momento son mujeres, porque son las que me felicitan y me dicen: ‘Qué aventada’, “Pásame los tips’, ‘¿Cuáles son las maneras de ligarme a un europeo?’; al principio dijeron que Fede era francés porque venía de Francia pero no, la historia la hizo la gente”.

“No soy el cupido virtual del mundo, porque mucha gente se burló tanto de esto, que ahora ven que se puede. Superé esos comentarios de que soy una mexicanita morenita y de pilón que no la ven, por eso él se siguió de largo” — Iris Cuevas

Burlas, críticas, mensajes positivos y felicitaciones recibe a diario Iris Cuevas en sus redes sociales, al igual que Federico Olivieri (@la_vida_es_viajar), quien trabaja en un hotel de Ibiza.

“Luego de burlarse de que no nos conocíamos porque traíamos cubrebocas, también decían que porque siempre me ponía filtros... La gente me tiró hasta más no poder, no sabe que soy una mamá que tengo tres hijos que hay otra vida que solamente de alguien que se ligó a alguien. El video recién lo subí hace dos semanas, pero sucedió el 1 de abril de 2022, estaba guardado”, explicó.

La tapatía compartió qué sucedió exactamente a la llegada del hombre con el cual inició una relación virtual el 20 de diciembre de 2020, el cual era su primer encuentro presencial.

“Yo fui sola, las chicas que me grabaron las conocí ahí, porque estaban sentadas en el piso y les dije que quería tener un recuerdo de ese momento y les di mi celular. Estaba tan nerviosa de ese momento, porque él venía de un vuelo de muchas horas. Yo uso lentes para ver de lejos, pero en ese momento no me quería ver con lentes... ¡Gran error!, porque con ellos si lo hubiera identificado bien. Pasa y yo no lo veo pero las chicas ya sabían los tips de cómo era, que llevaba una maleta blanca y que venía de Francia; en ese momento ellas fueron las que nos conectan. Por eso en el video, cuando nos abrazamos mucha gente aplaude porque ya todos estaban como avisados; yo ni escuchaba nada, porque era un momento que lo veía tan irreal que pudiera concretarse y que cruzara el mundo por mi”, agregó.

Romance virtual con varias etapas

Iris Cuevas añadió que el año pasado vivió un momento complicado, pues su madre fue diagnosticada con cáncer y su hijo tuvo un grave accidente, por lo que decidió alejarse de de Federico para concentrarse en su familia.

“Toda la gente cree que está es nuestra oportunidad de volvernos famosos, y si llegó mi nombre a la gente que bueno, el punTo es que yo quiero rescatar que el amor es tan bonito cuando uno de verdad se sabe hacer respetar y que debe existir la fidelidad a pesar de la distancia. Terminamos porque mi hijo tuvo un accidente y le amputaron cuatro dedos. Duramos varios meses sin contacto, hasta este año él regreso a escribirme. Él me dijo quiero ir a verte, quiero conocerte, y le dije que yo tenía una vida y que no podía llegar a mi casa, porque a pesar de que nos habíamos escrito un año y medio, nosotros no nos conocemos y tengo que tener cuidado con mis hijos; así que rentó un departamento y se quedó lo más cercano a mi casa. Al final, le dije: ‘Si quieres que empecemos a tener una relación de verdad, pues conquístame de verdad’”.

Iris y Federico, la pareja viral del aeropuerto en Guadalajara. Federico nació en Córdoba, Argentina; Iris en Jalisco. (Foto: Cortesía Iris Cuevas.)

Iris y Federico, la pareja viral del aeropuerto en Guadalajara. Durante su viaje a Antigua, Guatemala, un lugar que soñaban conocer juntos. (Foto: Cortesía Iris Cuevas.)

Iris y Federico, la pareja viral del aeropuerto en Guadalajara. Anillos de promesa que forman el mundo. Ella tiene la parte de Argentina y él, México. (Foto: Cortesía Iris Cuevas.)

Después rompimos por el momento difícil que viví dentro de mi familia. Él se fue Argentina con su familia porque yo no quería estar con él; nos eliminamos, bloqueamos y yo no supe que hizo. Ahora nos queremos bien, vino, conoció a mis hijos, a mis papás. Yo iré a España en un mes o mes y medio, pero si ésto es así como va, si me voy con él. Me siento como en una telenovela”.

Proyecto Mochilove

Iris adelantó que está por lanzar Mochilove un proyecto que permitirá hacer lazos entre personas que tienen en común el gusto por viajar, que puede generar lazos de amistad o relaciones a largo plazo con el único fin de llevar su propia experiencia para demostrar que el amor no tiene fronteras.

