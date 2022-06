Jos Canela prepara su primer disco como solista para revelar sus emociones e influencias

Jos Canela comenzó en el camino de la música siendo parte de CD9, uno de los fenómenos juveniles de la escena latinoamericana de los últimos años, pero desde el 2020 decidió iniciar su propia carrera como solista. El músico y compositor ahora es un artista pop independiente, que marca su propio camino con varios sencillos en plataformas digitales, como Dime tú, Lento, Fresh y No eres tú, soy yo.

“Ahora mi música y las letras son cosas muy personales que me gusta compartir, desde vivencias, anécdotas, historias de amor hasta desamor que me han tocado vivir para hacerlas una canción y mezclarlas con diferentes géneros alrededor del pop, con un poco de funk, R&B pero siempre llevadas al pop”, señaló el joven cantante.

Jos Canela pareciera tener un alma ”vieja” en el estricto sentido musical, “crecí muy cerca de mis abuelos, en especial mi abuelo, que es una persona que siempre me ha enseñado la música que le gustaba, como el rock de los sesentas y setentas. Mi mamá también escuchaba el pop que se hacía en los ochentas y noventas, luego también crecí con mi hermana que es mayor que yo y escuchaba justo el pop que era de los de los noventas a los dos miles. Siempre -afortunadamente- he tenido gente que le gusta enseñarme la música de sus épocas. Por eso, me puse como misión, ahora que yo me dedico a la música, que cuando pasen los años puedan poner una canción mía y que sea emblemática en sus vidas”.

El cantante arrancó su gira en la Ciudad de México, donde volvió a reconectarse con sus seguidores y ya tiene lista su próxima presentación en Guadalajara.

“Fue súper loco el haber estado varios años... dos casi tres años sin estar arriba de un escenario y cuando volví, que fue en el Lunario en mi primera fecha ahí en la Ciudad de México se sintió una energía que nunca la había sentido antes, porque se me había olvidado completamente lo que es sentir esa adrenalina, de ese primer segundo que pasa cuando sales al escenario; también estuve en Monterrey hace unas semanas en el en el Foro DiDi que también fue un éxito total. Guadalajara será muy especial y también va a ser muy diferente a los shows que hice en Ciudad de México y Monterrey, porque estrenaré dos canciones nuevas que no han escuchado antes”, adelantó.

Mientras tanto, Jos habló de otras inquietudes que van a desarrollarse este año, “he estado guardando varias sorpresas que trabajé desde el año anterior, algo muy grande que viene es que estoy trabajando en mi primer disco como solista, que espero salga para finales de este año”.

Jos Canela comparte su playlist

“Escucho de todo (risas). Sé que mucha gente dice eso, pero realmente si escuchó de todo. Me encanta escuchar desde Harry Styles, Justin Bieber, algunas canciones de Mecano que me recuerdan a mi mamá o Frank Ocean, un artista que que a pesar de que cante en inglés me encanta cómo compone e interpreta sus canciones. También, a veces, tengo ahí una que otra de banda, la verdad es que en cada género siempre puedo encontrar algo algo que me guste y algo que que me deje algo para la música que yo hago”, reveló.

¿Cuándo se presenta en Guadalajara?

Sábado 2 de julio a las 19:00 horas en C3 STAGE.

Acerca de Jos Canela:

Más de 7 años de experiencia dentro de la industria musical como fundador de uno de los proyectos más exitosos de la música juvenil en Latinoamérica.

Ha colaborado con estrellas internacionales como Abraham Mateo, Crayon Pop, Lali, Ana Mena, Juhn, entre otras.

Acreedor a un Guinness World Records por el mayor número de discos firmados consecutivamente por un artista.

Intérprete de un tema original para la película Las Tortugas Ninja 2: Fuera de las Sombras para México y Latinoamérica.

Contó con una línea de ropa en colaboración con Suburbia y realizó distintas alianzas junto a Bubulubu, Panini, Coca-Cola, Office Depot, entre otras importantes marcas.

