Daniella Navarro hace terrible confesión en “La Casa de los Famosos 2″

Durante su participación en “La Casa de los Famosos 2″, Daniella Navarro no ha pasado desapercibida por las múltiples disputas que propició junto a Niurka Marcos, sin embargo, en la más reciente trasmisión del reality show la actriz venezolana estremeció a muchos de sus seguidores con una fuerte confesión.

El pasado domingo, la intérprete de “Tierra de Reyes” reveló públicamente que fue abusada durante su infancia por su abuelo materno.

La actriz de 38 años aseguró que calló durante tanto tiempo para no herir a su madre al decirle que su propio padre había sido capaz de abusar de sus hijas.

“No quería romperle el corazón diciéndole que su papá abusaba de nosotras y seguí guardando rabia en mi corazón…”, expresó Daniella Navarro.

No fue hasta que cumplió 25 años cuando la actriz decidió a hablar con su madre y revelarle lo que por tanto tiempo mantuvo en secreto.

“Mi mamá me regaló el que es mi mejor amigo hoy en la actualidad, que es mi hermano, y decidí no romper la felicidad que eso había traído a la familia y me lo guardé hasta mis 25 años”, agregó con lágrimas en los ojos.

Daniella Navarro casi pierde sus piernas

Por si fuera poco, Navarro compartió con sus seguidores otros de los terribles momentos que ha atravesado en su vida y fue cuando casi pierde sus piernas tras el nacimiento de su hija Uguiella debido varios tratamientos estéticos que se realizó durante su post-adolescencia.

Según mencionó la interprete, luego de casarse a los 21 años buscó inyectarse sustancias en las piernas para cumplir con los estándares de belleza impuestos por la sociedad, una decisión que más tarde le traería fuertes consecuencias.

“Como me casé tan jovencita mis emociones y mi autoestima, que no venía muy bien por todo lo que ya han visto, no estaba reafirmada y esta persona en vez de ayudarme la empeoró y empecé a hacer cosas que no debía hacer como poner sustancias en mi cuerpo que no eran correctas”, comentó.

Sin embargo, su cuerpo empezó a tener reacciones adversas durante su embarazo, pero someterse a un tratamiento podría afectar el desarrollo de su hija, por lo que prefirió arriesgar sus piernas.

“Corría el riesgo de que si hacía tratamiento mi hija podía venir con alguna condición. Era que mi hija estuviera bien o eran mis piernas y yo decidí que fuera mi hija y no quise hacer más tratamiento”, expresó.

En 2019 Daniella Navarro recibió el diagnostico de un médico en Estados Unidos, quien aseguró que para evitar una trombosis tendría que amputar una parte de sus piernas, pero ella decidió que de proceder con ese procedimiento lo haría en su país.

“Afortunadamente […] cuando llegué a mi país un doctor encontró un tratamiento que me ha mantenido tranquila y alejada de cortarme alguna de mis piernas”, expresó.

