Eduardo Videgaray y “El Estaca” narraron su dura historia con las drogas: “Nos tomó años salir”

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal “El Estaca” ahondaron sobre los duros momentos que vivieron en los años 90 debido a su adicción a los estupefacientes.

En más de 20 años de carrera el querido dúo de comunicadores se ha posicionado con éxito tanto en programas de radio como de televisión gracias a su gran complicidad y divertida personalidad.

Aunque parte de su fama gira alrededor de los chistes y comentarios de doble sentido, los conductores del podcast ‘La corneta extendida’, mencionaron cómo perdieron el control de su vida durante su adolescencia.

Cuando Yordi Rosado preguntó por las fiestas, Eduardo Videgaray y “El Estaca” no dudaron en profundizar en el tema de las adicciones.

“Empezó la verdadera fiesta y la cocaína en los 90; nos la pasábamos chupando y drogándonos diario. Teníamos programas de radio, así que estábamos juntos todos todo el tiempo y nos poníamos hasta el culo”, reveló José Ramón San Cristóbal.

Con una amistad mucho más antigua que su llegada a los medios de comunicación los locutores llegaron a compartir el vicio de la cocaína, pero que gracias al deporte pudieron dejar atrás.

“La cocaína es una mierda, se nos murieron varios amigos por ella y para quitárnosla nos costó un huevo. La primera sensación es: ‘está buenísimo y quiero más’, pero te crea una adicción bastante fuerte, para quitarla fue difícil. Yo comencé a boxear y a través del deporte fue que pude salir”, aseguró “El Estaca”.

Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal se alejaron de sus amigos por el vicio

La adicción a la cocaína los hizo perder el interés por compartir en reuniones sociales, pues la mayoría del tiempo buscaban cómo consumir. Después de notar situaciones anormales en sus cuerpos, los comunicadores decidieron alejarse del vicio y concentrarse en el deporte.

“Estaba a las 6 am después de no haber dormido nada y a lado de mí una botella de whisky, fui a verme al espejo y pensé que algún día me iba a morir.”, comentó San Cristóbal.

Por otro lado, Videgaray comentó que sentía basura en los ojos y que su piel le quedaba grande, además de la parálisis facial que sufrió.

A pesar de su estrecho vínculo, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal se dejaron de hablar un año debido a una discusión que tuvieron bajo los efectos de las drogas.