¿Eduin Caz y Daisy Anahy juntos?, esto opinan sus seguidores

Recientemente se corrieron algunos rumores sobre la supuesta ruptura amorosa de Eduin Caz y Daisy Anahy luego de más de 10 años juntos, sin embargo, el vocalista de ‘Grupo Firme’, apareció en sus redes sociales desmintiendo tal información y a través de una historia publicada en Instagram, dio a conocer que aún siguen juntos.

“Creo que antes de inventar puras pend*ja**, deberían investigar bien las cosas. Ni me dejaron, ni la dejé, y tampoco tengo una amante”, aseguró en su cuenta personal donde también colocó un video en el que se ve a la pareja darse un beso.

Asimismo, Eduin realizó otra publicación en la que se ve junto a Daisy bailando en una pista, mientras cantan, demostrando que pese a los rumores que se han llevado a cabo, siguen más unidos que nunca.

Supuesta ruptura

Recordemos que recientemente a través de la cuenta de ‘El Rey Tocino’ fue que se dio a conocer esta información, no obstante, a través de un live dijo que fue la misma Anahí quien le autorizó publicar la noticia, pero a pesar de todo ellos siguen juntos y Eduin no tomó represalias contra él.

¿Qué opinan los seguidores de la pareja?

En las redes sociales se puede observar diferentes comentarios en relación a la pareja, que sin duda alguna, en este momento se muestran felices.

“Si él es inteligente sabrá que cuanta vieja se le arrime es por su fama, porque sin dinero nadie lo volteará a ver. Y su esposa desde abajo a estado con él”.

“Yo no sé si será verdad o mentira, en mi opinión no creo que ella lo deje después de tanto que le ha aguantado, pero desgraciadamente así son la mayoría de artistas, malagradecidos, dejan a sus esposas, las que estuvieron desde abajo con ellos y cuando se hacen famosos les sobra el dinero y mujeres. Ojalá él sea la excepción porque me cae muy bien, también me gusta mucho su música y su mujer merece disfrutar a su esposo y su dinerito claro está”.

“Me da gusto ver q siguen juntos porque la esposa ha estado con él cuando no tenía nada, y ahora le toca estar cuándo lo tiene todo, pero se nota que tuvieron problemas, porque él se está mostrando muy cariñoso con ella… Ojalá Eduin siempre piense en la familia”.

“Por favor no pierdan ese amor tan hermoso que tienen”.

“Esto les cala a los que los quieren ver separados, ánimo, bendiciones, sigan disfrutando de su bella familia”.

Fueron algunas de las opiniones por parte de sus seguidores en las redes sociales