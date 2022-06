Michelle Salas impone moda veraniega con vestido cut out

No es primera vez que Michelle Salas se roba las miradas de su más de millón de seguidores en Instagram, pues con mucha frecuencia la influencer comparte envidiables looks que se convierten en un tema a debatir en las redes sociales.

La hija de “El Sol de México” decidió recibir el verano con un fresco vestido con el que reafirmó una vez más su característico buen gusto.

Con 33 años, Michelle Salas se ha convertido en una de las fashionistas más influyentes de México con sus sofisticados y vanguardistas atuendos. Aunque por otro lado también esté dedicada al mundo del modelaje.

Michelle Salas da cátedra de moda

En tan solo el inicio de la temporada más cálida del año, Michelle se dejó ver con un vestido cut out blanco que ha llamado la atención de un sinfín de personas, pues el corte a nivel de la cintura ha dejado en evidencia su tonificado abdomen.

Como complemento del outfit, la influencer eligió un sombrero vaquero, unas originales sandalias de punta cuadrada con trenzas y un bolso de cuentas.

“Not your regular cowgirl” (No es tu vaquera habitual), escribió la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas.

Los fanáticos de Michelle Salas no tardaron en dejar numerosos comentarios llenos de halagos: “Eres hermosa”, “Deslumbras con tu buen gusto”, “Siempre tan sutil y original”, “Verdadera influyente de la moda”, “Te ves espectacular”, “Wooow, no hay día que no nos sorprendas con tu estilo”, “La más linda!!!”.

Según ha demostrado la modelo la moda cut out llegó para quedarse, pues los estratégicos cortes en las prendas aportan un renovado aire y a la vez favorecen los puntos fuertes de la silueta.

