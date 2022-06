El día de hoy, el programa matutino ‘Venga la Alegría’, dio a conocer la devastadora noticia, en la cual se reveló que uno de sus exconductores Fernando del Solar, había perdido la vida a los 49 años de edad.

Raúl Araiza, en plena entrevista se entera de la muerte de Fernando del Solar. / Foto: Instagram (Foto: Instagram.)

Tras dar a conocer la terrible noticia, los conductores del matutino, entraron en lágrimas y no perdieron la oportunidad de revivir sus mejores momentos dentro del programa, e incluso, mandaron un emotivo mensaje para sus dos hijos y su ahora viuda, la instructora de yoga, Anna Ferro.

En #VLA nos duele compartirles la lamentable notica del fallecimiento de nuestro querido Fernando del Solar.

🙌🏻🕊😢



Descanse en paz. pic.twitter.com/WTZzOl94Sb — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 30, 2022

Sergio Sepúlveda dio la triste noticia “Esta es una de las noticias que uno nunca quisiera dar, confirmamos algo que no queremos confirmar, lamentablemente ha fallecido Fernando del Solar, nos sobran los adjetivos cariñosos para hablar de Fer”, posteriormente los conductores comenzaron a derramar varias lágrimas.

Sergio Sepúlveda. Raúl Araiza, en plena entrevista se entera de la muerte de Fernando del Solar. / Foto: Instagram

No cabe duda que la noticia trascendió todos los medios, e incluso, llegó hasta la televisora de San Ángel, Televisa, donde Fernando del Solar también fue conductor para el programa matutino Hoy, junto a Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Natalia Téllez, Mauricio Mancera y Raúl Araiza.

Raúl Araiza, en plena entrevista se entera de la muerte de Fernando del Solar. / Foto: Instagram

Raúl Araiza, en plena entrevista, se entera de la muerte de Fernando del Solar

Siendo este último en enterarse de la noticia del fallecimiento de Fernando del Solar mediante una entrevista. Raúl Araiza se encontraba dentro de su automóvil de lujo de la marca Tesla, cuando varios medios de comunicación lo abordaron a su salida de Televisa.

Un periodista le mencionó la noticia a lo que él respondió “No me digas eso, qué mala suerte, no sabía, de verdad no sabes como lo quiero, tipazo, nos hicimos amigos y luego vino a Hoy, yo lo abracé mucho, nos ayudamos mucho, siempre tenía un ánimo y un positivismo muy fuerte, un abrazo a su familia, es un chavo increíble, lo lamento mucho, era mi carnal”.