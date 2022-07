‘La Casa de los famosos’: ¿Daniela estaría siendo “ayudada” por un pariente de la producción?

‘La Casa de los Famosos’ es sin duda uno de los programas más grandes que tiene en el momento Telemundo, por lo que además de estar siempre en boca de los fans, también se ha visto involucrado de diferentes maneras, tanto el Reality, como sus participantes.

En esta oportunidad, a través de las redes sociales se dio a conocer el rumor, de que una de las concursantes podría estar siendo “ayudada” por un integrante de la producción del programa.

Se trata de Daniela Navarro y Augusto Navarro, pues la coincidencia de tener el mismo apellido, ha conllevado a los rumores de que ambos son hermanos, o tal vez parientes, todos estos comentarios han sido desmentidos por el mismo productor, quien a través de su cuenta personal de Instagram, dio a conocer un video en donde explica que no existe ningún tipo de relación con la actriz venezolana.

“A pesar de tener el mismo apellido que yo tengo, no es mi familia, no tenemos ningún tipo de vínculo familiar en común, no tenemos absolutamente nada que ver a nivel familiar. Sin embargo, está claro que Daniela y yo sí nos conocemos, nos conocimos en el gimnasio hace muchísimo tiempo”, confesó Augusto.

Por otro lado, el productor también aclaró que él ya no trabaja para ‘La Casa de los Famosos’ desde hace algún tiempo.

“Actualmente no trabajo para Telemundo. Tengo entendido que la producción de este reality show está a cargo de Endemol México, y ahí sí les digo que primero no he trabajado para Endemol México, no he tenido el privilegio de hacerlo”, explicó.

¿Qué piensan los seguidores?

Asimismo, alguno de los seguidores del reality confesaron que estuvo bien al aclarar esto, pues muchos piensan que sí son parientes.

“Qué bueno que lo hayas aclarado, por los malos entendidos así no perjudica a Daniela, porque él publica piensa que está haciendo fraude”.

“Que bien que lo aclaras para que la gente mala vibra entiendan. Bendiciones”.