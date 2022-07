Ricardo Salinas Pliego dice que están investigando supuestos tratos “sexistas”en La Academia

La Academia 20 años ha sido opacada por denuncias sobre supuestos tratos “sexistas” contra las mujeres del reality, de hecho, Jackie, una de sus participantes, denunció tratos inadecuados hacia las alumnas que han levantado una polvareda en redes sociales con etiquetas como #NoNosVamosaCallar, #NoAlAbuso y #AcosoenlaAcademia.

Eduardo, nacido en Estados Unidos, fue el sexto alumno en ser expulsado de La Academia el sábado 2 de julio. Luego le siguió el domingo Jackie, como la séptima eliminada de la edición por los 20 años del reality.

La eliminación de Jackie fue cuestionada por muchos seguidores del reality, quienes vincularon esta decisión con los comentarios sobre supuestos abusos.

“Van a sacar a Jackie porque fue la única que habló sobre el acoso en la academia, no me sorprende”, escribió el usuario de Twitter @Mar_epilogue.

“Se iba a ver muy obvio si la sacaban ayer, obviamente fue por qué se atrevió a denunciar en la academia”, añadió @Mar_epilogue.

Esto estuvo circulando de su instagram y como se volvió viral junto con el # de acoso en la academia es más que obvio que no quieren que se hable de eso. pic.twitter.com/wIhiub4iWP — Mar ⁷ (@Mar_epilogue) July 4, 2022

En la cuenta en Instagram lajackie_sing se han publicado una serie de mensajes contra los supuestos abusos que han sufrido las alumnas en La Academia:

“¡NO NOS VAMOS A CALLAR! Es momento de seguir de pie y luchando para que mujeres como Jackie y muchas más, puedan seguir creciendo profesionalmente, no es tiempo de medias tintas, de discursos vacíos o de conversaciones a modo. La Academia es y ha sido por años hogar de diversos talentos y ellas/ellos tienen derecho a sentirse seguras/os. Lo que una persona hable sobre Jackie u otras integrantes, lo que diga sobre sus cuerpos, su vestimenta o lo que sea, no representa el espíritu de esa comunidad, pero se sabe, que esto no solo pasa en lugares como La Academia, por eso hoy, en nombre de Jackie les pedimos a sus compañeras y compañeros de televisora y del gremio que alcen la voz, no se queden calladas, expongamos las situaciones de acoso y violencia, exijamos espacios en los que nos sintamos seguras de crecer y seguir aprendiendo.Siempre su prioridad deberá ser crear en conjunto espacios seguros para todas y todos, en los cuales podamos ser nosotras/os mismos sin miedo a sufrir ningún tipo de violencia, espacios que permitan al talento desenvolverse positivamente”.

Comentarios de apoyo a Jackie

karenricoymusic Jackie, gracias por levantar la voz en un medio en donde este tipo de situaciones está normalizado. No nos vamos a callar! Eres grande amiga, muy grande.

julys8228 Yo creo q por eso la sacaron ya, para callar todo este movimiento

Eliminados

Con las eliminaciones de Eduardo y Jackie se cierra cada vez más la lista de alumnos.

De los 16 alumnos que comenzaron en La Academia el pasado 12 de junio se mantienen en la competencia hasta la fecha: Mar, de Ecuador; Isabela y Fernanda, de Tabasco; Santiago, de Ciudad de México; Andrés, de Sonora; Nelson y Cesia, de Guatemala; además de Rubí, conocida como la quinceañera más famosa de México, nacida en San Luis de Potosí.

Investigan los supuestos abusos

El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, salió al paso a las críticas que han estado circulando en redes sociales sobre presuntos hechos de “sexismo” y de abuso en el reality La Academia transmitido por la cadena TV Azteca, y aseguró que ese tipo de situaciones no son tolerables en su organización, por lo que todo lo relacionado a abusos en objeto de investigación.

De acuerdo al sitio estoeshoy.com, el magnate de 66 años, reaccionó a denuncias de supuestos comentarios sexistas contra alumnas de La Academia y apuntó en una de las respuestas a estos tuits: “Estamos investigando”.