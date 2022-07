Los Caballeros del Zodiaco tendrá nueva temporada pero será en Crunchyroll y no en Netflix

En 2019 Netflix lanzó la primera temporada de ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’, una animación creada por computadora en exclusiva para la plataforma que no recibió tan buenas críticas, en especial porque Shun pasó a convertirse en mujer a diferencia del clásico anime de los 80s.

Toei Animation ya confirmó la segunda temporada de la serie, la sorpresa es que no llegará por el momento a Netflix, Crunchyroll será la encargada de transmitirla en México. Llevará el nombre de Saint Seiya: Knights of the Zodiac —Battle for Sanctuary— y formará parte del catálogo de simulcast de la empresa.

Por el momento no se ha dado a conocer una fecha exacta para el lanzamiento del primer episodio de la segunda temporada, solo se ha mencionado que se estrenará a finales de verano de 2022. Destacamos que Cruynchyroll la transmitirá en exclusiva para todo el mundo, excepto para Asia.

Las versiones dobladas del anime en inglés, español latinoamericano y portugués se estrenarán al mismo tiempo que la versión subtitulada, y todos los capítulos posteriores también llegarán al mismo tiempo.

La primera temporada adaptó los arcos de “El Torneo Galactico”, “Caballeros Negros” y “Caballeros de Plata” . La nueva temporada estará ambientada en “Las 12 Casas”:

De qué constará la nueva temporada

Los jóvenes guerreros que protegen a la diosa Atenea son conocidos como los Caballeros del Zodíaco. Un joven huérfano, Seiya, está destinado a convertirse en el Caballero de Pegaso. Athena ha nacido en este mundo, pero esta vez bajo una oscura profecía de que perderá la guerra contra Poseidón y Hades, y llevará a la humanidad a la ruina. Seiya se opone a la profecía, dispuesto a protegerla a toda costa. Pero ahora una flecha asesina de dioses ha golpeado su corazón. Para salvar su vida, Seiya debe ascender el Santuario y derrotar a los legendarios doce Caballeros Dorados, y solo tiene doce horas para hacerlo. ¿Lo logrará? ¿Y qué pasará con la oscura profecía si tiene éxito?

Cartel Este es el nuevo cartel de la temporada que ya no se emitirá por Netflix. (Crunchyroll)

También llegará nuevo Anime

Los fans de Los Caballeros de Zodiaco, o Saint Seiya, podrán disfrutar de una nueva saga de esta historia, la cual se titulará Saint Seiya: Time Odyssey (La Odisea del Tiempo). El anuncio fue realizado en un concierto temático en París, titulado Saint Seiya Symphonic Adventure.

El caricaturista francés Jerome Alquie será el encargado de desarrollar esta nueva saga junto a Arnaud Dollen y la editorial Kana, siendo así el primer trabajo de este anime que se realiza fuera de territorio japonés. La obra cuenta con la aprobación de Masami Kurumada, creador de Saint Seiya.

“Estoy muy feliz de que el mundo entero ame a Saint Seiya y que esta serie se exprese más allá del océano en un nuevo formato, el del cómic franco-belga. El universo extremadamente delicado y meticulosamente dibujado por Alquie así como la historia tratada con otro enfoque diferente al del manga me da mucho placer”. — Masami Kurumada

🔴Teaser del cómic de #SaintSeiya dibujado por Jerome Alquie, presentado hoy en el SS Symphonic Adventure en Paris 🇫🇷, en donde logran verse nuevas imágenes! En éste también se reveló que la obra llevará el título de "Saint Seiya -Time Odyssey-". (Sigue 👇) pic.twitter.com/3SY2RQLkjI — Grupo Next Dimension (@SSNextDimension) May 15, 2022

Alquie había tenido la oportunidad, siendo un fanartista, de realizar varios cortos animados relacionados a Saint Seiya. Ahora será el encargado de desarrollar esta nueva historia, la cual constará de cinco volúmenes.

El primer volumen de esta historia se llamará “Fénix entre las llamas del destino”, esta entrega giraría en torno a Ikki de Fénix, donde se mostrarán detalles de su pasado que están vinculados a la historia del personaje en el universo de Los Caballeros del Zodiaco.

Según reveló el propio caricaturista, los conceptos de esta historia fueron desarrollados por sugerencias que brindó Kurumada a los artistas franceses. Se espera que el estreno del primer volumen tenga lugar el próximo 30 de septiembre.