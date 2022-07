Solo Leveling: tráiler, trama, fecha de estreno y todo lo que sabemos hasta ahora

Durante la Anime Expo se reveló que “Solo Leveling”, uno de los webtoons más populares de Corea del Sur será adaptado al anime. Esta historia se empezó a publicar como novela en 2016 por Chugong, y en 2018 fue llevada exitosamente al formato webtoon, con las ilustraciones de Dubu.

Al poco tiempo, “Solo Leveling” empezó a ganar popularidad por todo el mundo. Y se sabe que además del anime, también se tiene preparado un videojuego.

La trama de esta historia gira en torno a Jinwoo Sung, quien pertenece a una Asociación de Cazadores, pero como tiene el nivel más bajo dentro de ella, se le conoce como “el cazador más débil”.

Entonces, un día logra sobrevivir a una misión altamente peligrosa, por lo que es seleccionado por un programa como “único jugador”, de este modo comienza a conseguir más habilidades y a “subir de nivel” tremendamente rápido.

No se conoce la fecha exacta del estreno de “Solo Leveling”, solo que llegará en algún momento del 2023 y será distribuido internacionalmente por Crunchyroll.

En la Anime Expo se lanzó el primer tráiler, donde se muestra un anticipo de la acción y del aspecto de los personajes, además publicaron un poster promocional centrado en el protagonista de la historia.

“Solo Leveling” lo producirá por A-1 Pictures y estará dirigida por Shunsuke Nakashige, quien trabajó en “Mother of the Goddess” y “Dormitory”. El guion será escrito principalmente por Noboru Kimura (“Gundam Build Divers”) mientras que el diseño de los personajes estará a cargo de Tomoko Sudo (Alice in Borderland).

El reconocido Hiroyuki Sawano, compositor de “Shingeki no Kyojin”, será quien se encargue de la banda sonora de esta adaptación.