‘Mi bebito fiu fiu’ desata memes protagonizados por Dido en redes sociales

El nombre de Dido se volvió tendencia y no precisamente por un nuevo lanzamiento musical, sino por una canción titulada Mi bebito fiu fiu, que se ha vuelto viral en TikTok lo que generó una serie de reacciones, a favor y en contra, de la adaptación creada por Tito Silvia y Tefi C.

El tema original de Dido Thank You (1998), incluida en la película Sliding Doors) que luego tomara Eminem en la primera estrofa de Stan (2000), es retomada por los artistas que brincaron del anonimato a la fama en segundos.

En la plataforma de TikTok se ha hecho viral la canción, la cual hace referencias a conversaciones del expresidente de Perú, Martín Vizcarra y su supuesta amante, Zully Pinchi, excandidata al congreso peruano, con la tonada de la canción de Dido.

Dido se vuelve tendencia. La cantante inspiró varios memes ante una canción que desató críticas. (Foto: Instagram.)

Los memes no se hicieron esperar y entre bromas y críticas muchos se preguntaron el por qué se volvió tan popular.

Por lo que, como era de esperarse, desató memes en redes sociales, especialmente en Twitter, en donde el nombre de Dido se ha hecho viral.

Dido, si lees esto por favor pon una demanda millonaria a quienes profanaron tu hermosa canción. POR FAVOR ACABA CON ESTE MARTIRIO! — JD92 (@JimDav26) July 5, 2022

“Está generación de cristal está destruyendo canciones a lo desgraciado, ahora sale Mi bebito fiu fiu no pude escuchar mas de 15 segundos ése pedazo de basura. Nunca los perdones Dido”, señaló el usuario @MacarioDiaz_.

Mientras otros internautas comentaron, “Alguien que le diga a Dido que en algún lugar de Latinoamérica están haciendo mierda su canción de Thank you”, “Los centenials descubriendo a Dido #MiBebitoFiuFiu”, “Soy millennial, no esperes que no me indigne de sobremanera lo que hicieron con la canción Thank You de Dido”.

La polémica de Mi bebito fiu fiu

Inspirada por la filtración de una presunta conversación entre el expresidente de Perú,

“Eres mi bebito, eres mi rey”, se puede leer en los chats que se organizaban para un encuentro con nombres cambiados en un hotel de lujo. Luego de que Vizcarra le compartiera una fotografía propia se puede leer una respuesta de Zully Pinchi que dice “Fiuuu Fiuuu” como, lo que daría paso a la canción.

