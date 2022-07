Paola Rojas es captada con un actor de Televisa, ¿posible nuevo romance?

Paola Rojas afirmó hace unos días que ya no se encontraba sola. Desde que se divorció hace tres años de Luis Roberto Alves Zague, la periodista nunca había dicho que estuviera saliendo con alguien.

No obstante, sí ha sigo ligada sentimentalmente con varios famosos como el actor Juan Soler; Beto Cuevas, integrante de la banda La Ley; o con Kalimba, vocalista del grupo OV7.

Pero ahora fue vista junto a una reconocida figura de Televisa: Mane de la Parra. En un video compartido por la propia Paola Rojas, se le puede ver bailando junto al actor y cantante el tema de Marc Anthony, “Vivir mi vida”.

“Y para cerrar, una delicia de baile con mi querido @manedelaparra”, redactó la periodista en su cuenta oficial de Instagram, donde por unos instantes se le puede ver con vestido rojo y dejándose guiar por el actor.

A finales del mes pasado, ella fue captada por el programa Ventaneando en el Aeropuerto de la Ciudad de México junto al que se presume es su nueva pareja; él se mantuvo alejado de las cámaras, pero la periodista llegó a responder algunas preguntas.

Dijo que saldría de la ciudad para tener unas cortas vacaciones, y al ser interrogada sobre su situación sentimental, dijo: “Estoy muy bien, en todos los aspectos. Creo que en la vida hay que disfrutar cada minuto y eso, hay que vivir plenamente”.

“Ojalá fueran vacaciones largas, las estoy necesitando, sí ocupo descanso, pero por el momento no habrá esa oportunidad (...) Por lo pronto, me voy un fin de semana... no tan solita, no tan solita”, dijo con una sonrisa, confirmando de este modo que se encuentra en una nueva relación, luego que superar todo el escándalo relacionado con su anterior relación.