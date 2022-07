El Mago Frank y el conejo Blas recuerdan cómo fue trabajar con Chabelo

El Mago Frank es parte de la historia de la televisión mexicana y está decidido a llamar la atención de las nuevas generaciones con su comedia, estilo y su inseparable Conejo Blas. La pareja está de vuelta con la segunda temporada de Desde mi conejera, la miniserie musical que se transmite por su canal de YouTube.

“Como dice el dicho: renovarse o morir. Esto no lo pude haber hecho yo solo porque soy ciber analfabeta, no sé si sea la palabra correcta, pero sí analfabeta, entonces con el apoyo de mi hijo Enrique empezamos hace dos años a planear la serie. Blas me dejó por primera vez después de 40 años sin separarnos, por la pandemia, para irse a su conejera y yo me quedé en mi casita. Ahora ya nos reencontramos y estamos con todas las precauciones; así llegó la segunda parte de Desde mi conejera que eso es lo que ahorita me tiene muy emocionado”, compartió el mago.

El Mago Frank y el Conejo Blas. La historia que hay detrás de su participación En familia con Chabelo. (Foto: Ixnic Kasiopea.)

Ante la falta de espacios en la televisión, el también ventrílocuo decidió crear sus proprio contenidos, “cuando una televisora voltea a ver al Mago Frank lo voltea a ver con admiración, con respeto, con que qué bonito pero a la hora de los cocolazos, pues ellos dicen: ‘eso ya es del siglo pasado, eso ya pasó', esa es la parte cruel de la historia. Muchos me recuerdan por los programas o por las fiestas infantiles, pero a la hora de tomar decisiones de hacer un programa, dicen... ¿Cuál novedad?, ya tienes 54 años como mago ahí trabajando, eso es una barrera; sin embargo, gracias a mi hijo Enrique creamos estás dos temporadas de la serie”.

Hace unos días fue el cumpleaños del Conejo Blas, que nació el 4 de julio de 1978, “somos una pareja artística muy consolidada porque siempre vas a ver a Frank y a Blas juntos, porque tenemos un pacto muy interesante: la estrella es Blas y yo el que administra la situación (risas). Somos bien sanos, como digo es sana diversión en internet porque hace falta mantener la blancura. Ahora se perdió un poquito el trabajo de los ventrílocuos, ya son más para adultos y a veces muñecos hasta mal hablados es algo que cuido mucho, que mi interacción sea blanca que puede escuchar toda la familia”, agregó el Mago Frank.

El Mago Frank y el conejo Blas recuerdan cómo fue trabajar con Chabelo

El Mago Frank y Chabelo

El Mago Frank trabajo por diez años en el programa En familia con Chabelo, donde vivió un ciclo importante dentro de la televisión mexicana.

“Nunca me dio la espalda, sino simplemente terminó un ciclo de su programa”, señaló Frank, luego interrumpió el Conejo Blas para preguntar, “¿se murió? y enseguida volvió a responder su compañero, “no y ni lo mande Dios es inmortal. Terminé un ciclo de 10 años, porque yo fui a ese programa por primera vez solo para hacer un programa y así se cumplieron diez años. Nunca le reclamé de porqué ya no seguía. Cuando entró TVO con Gaby Ruffo, Chabelo decidió jacer varios cambios para poder estar renovado, fue cuando yo salí y entraron seis edecanes, el señor Aguilera, pero yo nada más tengo para Chabelo agradecimiento, porque me enseñó tantas tantas cosas y me enseñó a ser humilde”, reveló.

El Mago Frank no ha tenido contacto con Xavier López, porque él ya no vive en México.

“Él no está en México pero develó mi placa de de 700 representaciones de una obra que tengo que se llama La historia de Gazapo que llevó 16 años presentándola”.

Por último señaló que gracias a Chabelo logró que lo conociera la gente.

“Por eso duró 48 años el programa. Él me enseñó que aquí nadie te conoce, no eres nadie, hasta que te ven por primera vez, pues para los que no están viendo hoy por primera vez gracias. Quiero resaltar que no estoy en contra de él (Chabelo), solo tengo agradecimiento, cariño, respeto y nunca me dio la espalda, simplemente como él me dijo: ‘hoy cerramos un ciclo’”.

“Fui el mago del conejo durante muchos años hasta que empecé con Chabelo, que él decía vamos con el Mago Frank”. — Mago Frank

