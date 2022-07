¿Cuál es el estado de salud de Carlos Santana?

El día de ayer el guitarrista mexicano Carlos Santana se desmayó mientras daba una presentación en el Pine Knob Music Theatre en Michigan. No obstante, Santana hizo saber a sus fanáticos que se encuentra bien de salud. “Para todos ustedes, gracias por sus preciadas plegarias. Cindy y yo estamos bien, llevándola con calma. Olvidé comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes”, escribió Carlos Santana en una publicación en su cuenta oficial de Facebook.

Carlos Santana. Carlos Santana. / Foto: Captura de pantalla tomada de Facebook.

Ante este suceso el músico de 74 años preocupó mucho a su audiencia y a sus seguidores. Cabe precisar que Santana fue auxiliado de inmediato después de haberse desvanecido en el escenario. Asimismo, el equipo de Carlos comunicó lo siguiente, “La leyenda del rock Carlos Santana fue superada por el agotamiento por calor y la deshidratación durante un concierto el martes por la noche en Michigan”.

Carlos Santana se encuentra bien de salud

De igual forma, en el comunicado contaron lo que sucedió posterior al desmayo de Carlos Santana y explicaron, “Santana fue llevado al departamento de emergencias de McLaren Clarkston para observación y está bien”. Por su parte, Michael Vrionis el manager de Santana informó lo siguiente, “El espectáculo con Earth, Wind & Fire para mañana 6 de julio en The Pavilion at Star Lake en Burgettstown, PA se pospondrá para una fecha posterior”.

Finalmente, es preciso decir que Carlos Santana se encuentra en una gira musical llamada “Santana Miraculous Supernatural Tour 2022” de la cual el grupo “Earth, Wind & Fire” es parte. En esta gira los dos famosos artistas presentan en conjunto de sus más grandes éxitos musicales. Al momento, se espera que Carlos Santana se recupere y esté listo para volver al escenario.

