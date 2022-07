La Academia: “Como actriz es lo máximo, pero como cantante no tanto”, siguen las dudas sobre las cualidades de Rubí como cantante

Espectadores señalan que Rubí Ibarra, conocida como la quinceañera más famosa de México, es mejor como actriz que como cantante. La presión sobre Rubí crece conforme avanza en reality de La Academia transmitido por TV Azteca, y es que desde el principio la joven no la ha tenido fácil, pues muchos consideran que ella no debió estar nunca en ese programa.

Más allá de sus cualidades como cantante, muchos seguidores de La Academia han destacado la disciplina de Rubí durante las formaciones.

“Rubí si está aprovechando La Academia, que es para ir a aprender de todos los maestros, prepararse y superarse vocalmente así misma. La chica lo hace pésimo en voz, pero tiene toda la garra de querer estar ahí, cosa que nadie más ha mostrado”, escribió uno de los seguidores.

Rubí ha confesado que ha sentido muchos nervios antes de sus conciertos al punto que se le ha olvidado la letra de las canciones. “No me explico cómo es que todavía sigo aquí”, confesó en la cabina de La Academia.

“Rubí trabaja mucho más que otros que les da por hacer dramas. Me gusta ver su evolución”, “Muy bella pero sin talento para cantar!!”, “Ella como actriz es lo máximo como cantante no tanto, pero tiene full apoyó #reinapotaxie”, son otros de los comentarios.

“Puede ser un amor, buena actriz y todo lo demás, pero esto se trata de cantar y concuerdo con Lolita, de cantar está en cero”, indicó otro seguidor del reality.

Hay quienes la defienden encarecidamente.

“Rubí es un amor, la academia es una escuela y ella desde el primer concierto ha mejorado cada concierto, es la mejor en interpretación, lo que no tienen los demás. La gente dice que Rubí no tiene talento pero apoco hoy en día hay cantantes como los de ayer, Bad Bunny, la Chikis ,y las chavas cantantes de hoy ( como Kenia , Eli, Kim) ellas no cantan y aún así la gente va y paga un boleto para un concierto. Entonces por qué Rubí no lo va a intentar”, reflexionó una de sus seguidoras.

Rubí aún permanece en La Academia

Rubí está entre los 16 alumnos que han sobrevivido hasta el momento a las eliminaciones dentro de La Academia que comenzó el pasado 12 de junio. Junto a ella, se mantienen en la competencia hasta la fecha: Mar, de Ecuador; Isabela y Fernanda, de Tabasco; Santiago, de Ciudad de México; Andrés, de Sonora; Nelson y Cesia, de Guatemala.

Desde el comienzo del reality han sido eliminados Roberto Poot, Esmeralda, Alejandra, Zunio, Mariana Logue, Eduardo y Jackie.