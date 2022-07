Ximena Sariñana revela cuánto ha marcado su vida su personaje como la mala en Luz Clarita

“Luz Clarita fue gigante... Uno no sabe si fue rumor o realidad, medio escuchabas que la canción de Luz Clarita la cantaban en los estados en Brasil”, le contó Ximena Sariñana al youtubers Roberto Mtz.

Siendo apenas una niña el rostro de Ximena Sariñana se hizo muy conocido gracias a su personaje Mariela de la Fuente en la popular telenovela Luz Clarita que retrataba la vida de una niña en búsqueda de su madre

“Lo viví de alguna forma cuando empecé a viajar por mi música, todo mundo me recordaba por Luz Clarita, ‘No manches, ¿Tú eres la mala de Luz Clarita?’”, recuerda que le preguntaban cuando comenzó sus giras como cantante.

Dice que creció con una especie de mecanismo de defensa para no dejarse abrumar por la fama y la atención de la gente por ser una cara tan reconocida. ...

La fama de Ximena Sariñana

Con 36 años, Ximena Sariñana, nacida el 29 de octubre de 1985 en Guadalajara, nunca ha podido pasar desapercibida después de haber sido coprotagonista de la telenovela Luz Clarita transmitida por primera vez entre 1996 y 1997.

Recuerda que cuando era adolescente asistía a un club en su colonia y odiaba con todo su ser ver a sus conocidos después de hacer ejercicio porque su piel suele ponerse muy roja tras ejercitarse y eso la avergonzaba.

En la actualidad ha aprendido a manejar su fama. “Sé que soy una figura pública, sé que voy a platicar y a tomarme fotos, estás en modo trabajo wey”.

“Nunca había agarrado un pañal”

Sobre su maternidad recuerda que no le hacían mucha gracia los niños.

“Los niños no me llamaban mucho la atención, no le hacía mucha fiesta a los niños (...) Yo nunca había agarrado un pañal hasta el día en que nació mi hija, no tenía ni idea de lo que era ser mamá (...) Siento que como personas las capacidades que adquieres, se trazan nuevos caminos, pero hay algo que pierdes, dejas de ser muchas cosas, ya no me acuerdo quién era yo antes de tener hijos”.