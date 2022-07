La Casa de los Famosos’: Daniella rompe en llanto al no sentirse apoyada por su bando

Una semana más en ‘La Casa de los Famosos’, donde a pesar de que se han logrado divertir, las disputas no han dejado de cesar, Laura y Zerboni, el cuarto azul y el cuarto morado, entre otras cosas que han surgido y ponen expectativa al público durante la etapa decisiva del reality.

Esta vez le tocó a Daniela Navarro sincerarse un poco con el público y confesar que, a pesar de verse bien y disfrutar los momentos vividos en la casa, no puede evitar estar un poco mal debido a que siente que no tiene el apoyo de su equipo dentro de la casa en la que llevan conviviendo un poco más de 2 meses.

Llorando y frente a las cámaras, la venezolana expresó sus sentimiento y dirigió algunas palabras a todas las personas que a través de redes sociales le dan ánimo para seguir en el concurso.

“Mil gracias por llenarme de fuerza, de valor, pero a ustedes no los puedo engañar, estoy cansada. ¡Qué fastidio!, sé que la próxima semana otra vez voy a tener que hacer las maletas, toda la semana con esta presión. Toda la semana con toda la casa en mi contra, sin haberle hecho nada a estos pendej*s, porque yo no le he hecho nada. Sencillamente es que no les paro, no soy un zombie de ellos. Pero estoy cansada, ¡Estoy cansada!”, dijo la actriz mientras rompía en llanto en la habitación, pues la presión se hace presente en estas últimas semanas de ‘La Casa de los Famosos.

Por otro lado, Navarro también indicó que ella realmente aprecia a sus compañeros y no quisiera que permanezcan peleados, además de sentirse sola porque ellos están velando por sus propios beneficios, pero ninguno ve que ella está un poco sola.

“Yo nunca me había llevado mal con nadie, nunca, y aquí toda una casa en mi contra, hermano. Estoy sola porque Laura está jugando su juego, Salvador jugando su juego, y yo sí los quiero de verdad. Yo sí me meto en problemas por ellos de verdad”, explicó, ya que muchas veces se vio involucrada en algunos inconvenientes por defenderlos.

