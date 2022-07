El novio de Livia Brito es denunciado por robo y secuestro

El asesor de imagen y creador digital Kike Hernández, denunció de manera pública por supuesto secuestro a Mariano Martínez, novio de la reconocida actriz de telenovelas, Livia Brito. La denuncia la hizo por medio de la red social Instagram.

Kike Hernández denunció a Mariano Martínez, novio de Livia Brito, por secuestro. / Foto: Instagram

El novio de Livia Brito es denunciado por secuestro

Kike Hernández compartió un video donde dice lo siguiente “Temo y me asusta lo que pueda pasar, pero tomé la decisión de hacerlo público porque me siento solo y desorientado, llegué a México hace dos años y amo este país y me ha dado todas las oportunidades. Fui privado de mi libertad, es decir, estuve secuestrado”.

El asesor de imagen narró como fue que conoció al novio de Brito y señaló que accedió porque quería trabajar con la actriz “El día 10 de junio me contactó Mariano Martínez con la intención de conocer mi trabajo y poder trabajar juntos, quedamos que el 14 fuera a su domicilio y accedí, estuve en su casa 40 minutos y hasta el día 15 me contactó y me dice que se le había extraviado un bolso con sus documentos”, dijo.

Acto seguido narró que acudió a su oficina donde Mariano Martínez se encontraba con su supuesto primo, para revisar las cámaras de seguridad “Las oficinas estaban en un edificio, entramos a un departamento y ahí me amarraron de las manos y pies, me quitaron mi celular y yo le preguntó sobre el video, el se fue y me quedé con su supuesto primo y después sacó un cuchillo”.

Kike agregó que tomaron su celular para enviar un mensaje a su roomie, en el cual se mencionaba que iría a cenar y que un amigo llegaría a su departamento para buscar una cosa “Después me entregaron mis cosas y me dijeron que iríamos a cenar, pensé que me querían trasladar, me soltaron y mi roomie me dijo que había ido una persona a buscar algo y esa persona salió de mi casa con una mochila con varias cosas de valor, me robaron, y aquí está la denuncia”, finalizó el video.