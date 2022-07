Niurka Marcos no es solo la “mujer escándalo” y estas escenas con su manada de perros revelan su lado más humano.

Niurka Marcos no es solo la “mujer escándalo”, @niurka.oficial

Le dicen la “mujer escándalo”. Para muchos es vulgar, exagerada y conflictiva, pero hay mucho más que eso en la historia personal de Niurka Marcos, cuyo nombre no ha parado de sonar desde su salida, el pasado 20 de junio del reality show La Casa de los Famosos transmitido por Telemundo.

Y es que a lo interno, en su casa, Niurka Marcos ha demostrado ser una madre que protege a sus hijos con firmeza, en este caso no solo a sus tres hijos humanos, si no también a su manada de perros a los que ama con locura.

Su paso por la Casa de los Famosos ha sido uno de los más comentados en el reality, de hecho muchos pedían que regresara al afirmar que sin ella el programa perdió sustancia y diversión.

A su regreso de la Casa de los Famosos en su familia había mucha felicidad por recibirla, y sus perros fueron de los más emocionados en volver a verla luego de más de un mes internada en el reality que arrancó el pasado 10 de mayo de 2022 en su segunda edición.

La ternura que este video de Niurka Marcos siendo recibida por su manada de perros ha sido tal que sus seguidores en Instagram le han dedicado múltiples mensajes:

la_negra_timbaloficial Yo tenía 8 y quería más. Los amo, ahora te ADMIRO más Mamá Niu

oshunkole Lluvia de bendiciones, eres un gran ser humano...

fabiruche55 Me encanta tu amor y cuidado hacia tus perritos, todo están hermosos

ln.reygomez Ya me encantas tanto mamá Niu!! Eres un ser transparente y hermoso

Niurka Marcos y sus perros

Para la vedette nacida en Cuba y radicada en México, la vida sin perros no sería la misma, por eso en su casa convive con una nutrida manada de cachorros que la siguen a todos lados y la llenan de un amor puro y desinteresado.

La bailarina y actriz, que inspira con el mismo fervor amor y odio por su particular personalidad, muestra su lado sensible cuando de sus animales se trata, algo que es celebrado por muchos, aunque no sean precisamente seguidores de sus escándalos.

Niurka, llamada cariñosamente Mamá Niu por su familia y sus fans, incluso baila con sus adorables perros.

Mientras estuvo en la Casa de los Famosos sus “hijos caninos” estuvieron muy bien cuidados en Mérida.